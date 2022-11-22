«Евровидение» изменило правила из-за сговора жюри

Об этом сообщили на официальном сайте организации.

«В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов ЕВС для рассмотрения способов защиты честного голосования», – заявили представители мероприятия.

Теперь только зрители фестиваля будут решать, какие страны пройдут в финал. Их голоса станут эквивалентными голосам страны. Жюри Евровидения будут допущены до судейства только в финальном этапе конкурса.

На сайте сообщили, что "каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил в мире, может отдать голос за свои любимые песни". При этом отдельного заявления по России, которую отстранили от конкурса в 2022 году, не было.

Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле. ЕВС принял решение не проводить конкурс на Украине, хотя страна победила в нем в 2022 году.