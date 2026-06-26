Канада может принять участие в «Евровидении»

В пресс-релизе Европейского вещательного союза (EBU) сообщается, что национальный вещатель Канады (CBC/Radio-Canada) стал полноправным членом Европейского вещательного союза — это и дает Канаде право участвовать в конкурсе «Евровидение». Собирается ли страна выставлять своих артистов, на данный момент неизвестно.



Евровидение

Представитель канадского вещателя Леон Мар пока не прокомментировал эту возможность, но пообещал рассказать подробности позже.

Канада никогда не участвовала в конкурсе. Но канадская исполнительница Селин Дион, представляя Швейцарию в 1988 году, одержала победу на «Евровидении» с песней «Ne partez pas sans moi».

Из неевропейских стран в «Евровидении» уже участвуют Израиль, Австралия и другие. В этом году также пройдет отдельное Азиатское «Евровидение».

«Евровидение» проходит с 1956 года. Россия не участвует в конкурсе с 2022 года.