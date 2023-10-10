Победителя «Евровидения» Александра Рыбака преследует фанатка

Певец намеренно не стал раскрывать имя сталкерши. А свой рассказ начал с того, что ранее они были коллегами и хорошо общались. Но в какой-то момент поведение знакомой артиста изменилось.

«Она стала одержима мной и начала эти эмоциональные и физические домогательства, — написал исполнитель. — А еще я никогда не "угрожал" ей чем-то. Только сказал ей, что сообщу о ней в полицию (что я и сделал)».



Александр Рыбак

К тексту музыкант приложил кадры с камер наблюдения, на которых видно, как девушка крадется к его дому. "Это фото было сделано, когда она пугала меня ночью в гараже", — пояснил скрипач.

Победитель конкурса Евровидение-2009, который прошел в Москве, добавил, что больше года пытался решить проблему самостоятельно, без суда.

Пойти на крайние меры музыканту пришлось после того, как преследовательница начала распространять о нем слухи в Сети.

«Это психически больной человек, а я боялся, что она навредит себе или кому-то другому. Но теперь, когда она начала распространять слухи обо мне в TikTok, мне уже все равно, не могу оставаться спокойным», — поделился Рыбак.

Исполнитель хита "Fairytale" рассказал, что у фанатки с июня 2023 года есть судебный запрет на приближение к нему.

«Она три раза подала апелляцию в суд только чтобы увидеть меня (Конечно, каждый раз проигрывала). Этот человек опасен для себя и окружающих», — заключил Рыбак.

В комментариях большинство пользователей встало на сторону музыканта. Они поддержали его решение обратиться в суд и написали, чтобы в будущем он был более осторожным.