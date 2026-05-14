Жена Панайотова рассказала про мем «вечно второй»

Александр Панайотов поехал на украинский отбор на «Евровидение» в 2009 году. Это была его четвертая «ходка».
«Это было согласовано с продюсером Евгением Фридляндом, просто он как-то без энтузиазма это воспринял, - рассказала Екатерина. - Ну зачем тебе это надо? Ну езжайте… У нас не было режиссера. Это как обычно, большинство клипов и шоу мы делаем с Сашей вдвоем. Хотя мы нашли своего режиссера на «Маске» в прошлом году, но он очень дорого стоит, мы копим на него деньги. Финансирования у нас никакого не было. Хореографию поставили балетные ребята, кто с нами тогда работал. Шила костюмы Оксана Казакова, которая у нас поет на бэк-вокале. Что касается света, то на месте с художником что-то выстраивали. Когда мы приехали на полуфинал, было много классных заявок. Многих Саша знал очень хорошо, около 90%. Очень классные группы были, и сольные исполнители. Все нас радушно встретили, но были вопросики, что из другой страны вроде приехали. Хотя у Саши тогда было гражданство Украины. Нас очень круто встретили на полуфинале, вы классные, вы такие фавориты… Готовьтесь, у вас реальные шансы, ищите финансирование. Сейчас мы стреляные воробьи, но тогда были наивнее, поехали заряженные. Да, у нас был клон Womanizer Бритни Спирс, но там у всех копирка копирки. Песню написал Тарас Демчук. Он сказал, что это круто, это модно. Мы не стали спорить. Нас очень круто встретили, - и жюри, и зрители. Приезжаем на финал — заряженные, подготовленные. И тут появляется рояль в кустах — Света Лобода, которой не было в полуфиналах! И это было вне правил Евровидения. Классный номер, Саша с Лободой учился в одном цирковом колледже. Они знакомы, Света — большой артист. И снова мы проиграли один балл Свете, как накануне проиграли один балл Диме Билану! Люди голосуют и дают 14 из 14 баллов, жюри снижает до 13 баллов, - дают их певцу Александру Пономареву. И мы проиграли».
«Это дело принципа, - добавляет Александр Панайотов. - И каждый год армия поклонников становилась больше, а хейтеров все меньше. И многие писали: «Когда же вы отправите Панайотова, когда?». И я уже не мог их подвести».
«Не мы провоцировали эту ситуацию. Каждый год нам приходило предложение от телеканала! Мы ни разу сами не инициировали эту связь, кроме украинского отбора».
«В 2018 году канал «Россия» нас не позвал, когда они выбрали «Бурановские бабушки».
«В 2012 году у нас был тяжелый год — Панайотов сломал ногу, порвал связку, полгода не ходил, и у нас закончился контракт с Фридляндом».
«В 2020 году, когда должны были поехать Little Big, но в итоге не поехали, в этот ковидный год нам приходит предложение от Первого канала, а мы тогда уже работали в ПЦ Григория Лепса после «Голоса». И вот как будто это звучит очевидно, - Первый канал, участие в «Голосе»… С Андреем Сычевым мы уже продумывали номер, что бы там могло быть. Приехали шведы в студию Лепса, мы сделали пять песен. Из трех песен была выбрана конкретная песня Golden, и это очень крутая песня. Лепс ее тогда купил, и мы до сих пор можем ее петь при желании. Ее отправили Андрею Сычеву, он уже начал делать ее постановку. Это был февраль 2020 года. На тот момент не было другого кандидата, кроме нас. И Лепс загорелся этой идеей. Он был готов вложить в эту поездку на Евровидение все, что только можно. Мы сделали бы супер-номер! И вот в день объявления того, кто едет на Евровидение в воскресном выпуске новостей, за два часа до этого Юрий Аксюта позвонил Григорию, и сообщил, что на конкурс едет Little Big. После этого Гриша позвонил нам и сказал: «Быстро приезжайте в офис!». А когда Гриша звонит не вовремя, это всегда тревога. «Я объясню здесь, на месте». Представьте наше состояние. Что мы сделали не так? Мы приезжаем, - а Гриша заказал примерно из 10 ресторанов такую поляну, чтобы нас успокоить. Но у нас это был шестой уже раз!»
«Всегда, когда говорят о Панайотове на Евровидении, это всегда исходит от желания телеканалов. Чтобы показать крутой вокал, крутой номер. Или для очередной драматургии, что опять у Панайотова второе место… Законы тележанра».
«В 2010 году была песня «Maya Showtime». Это Сашина песня. Ее даже крутили про евровиденскому радио. Там была Оксана Казакова и наш балет. Я перед прямым эфиром очень жестко поссорилась с РПГ. Мне перед прямым эфиром пришли в гримерку, и потребовали смыть грим-загар балету. Они слишком загорелые на фоне других участников. Я сказала, что ничего не буду смывать — у них татуировки, танцовщицы стройные и с бронзатором, - супер-тело. «Тогда вы не поедете на Евровидение», - ответили мне. Ну мы и так это знаем», - ответила я.
«Отбор, когда победил Петр Налич, - это самый наш плохой отбор. Мы заняли 6 место, чего не ожидали, честно говоря. Был очень длинный день, Саша тем где-то сорвался, мы это признаем. И такое бывает с крепкими вокалистами. Для Подольской или Катиной это был конкурс, куда они просто съездили, и все. Они не являются поклонниками Евровидения».
Про отбор 2021 года.
«Там была другая концепция. Опять был звонок от канала за неделю. Параллельно у нас был второй сольник в «Крокусе». Прямой эфир на Шаболовке. Отбор не состоял из «2Маш», Беляева и Манижи. Там был отбор из участников шоу «Голос». 8 марта у нас солдаут в «Крокусе», мы начали продумывать маршрут от Крокуса до Мосфильма, - мы стали созваниваться с другими возможными участниками. В графике у меня 6 марта — съемки профайла. И сначала нам звонит другой участник «Голоса», - отбора не будет. А мы работаем в студии, готовимся к концертам с Лепсом и Эмином. И гнев Лепса озвучивать мы не будем».
О Маниже
«Нам сказали, что отбора не будет, поменялась концепция, будут нишевые артисты. Инди-музыканты. Я начинаю накидывать список. Ну, Беляев, Guru Groove Fundation, - супер было бы. Это лучшая группа в Россия, я считаю. Tesla Boy, возможно. Я пишу Зайцевой, а она молчит. Понимаю, кто сейчас на хайпе, это #ДвеМаши. Она слилась. И Манижа, понятно. Она и поехала. Ну и ОК, ребята».
«Я не отпускаю от себя эту мысль. И если когда-то Евровидение вернется в Россию, я бы с удовольствием поучаствовал», - резюмировал Александр Панайотов.