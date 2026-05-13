Дмитрий Варшавский стал послом доброй воли фонда «Белый ирис»

Готовность стать первым Послом Доброй воли Фонда «Белый Ирис» Дмитрий Варшавский подтвердил своим официальным видео-обращением.

«Как человеку православному мне всегда было очень больно видеть заброшенные, почти разрушенные церкви, - сказал в своем видео-обращении лидер группы «Черный кофе» Дмитрий Варшавский. - Эта боль стала основой для создания песни «Владимирская Русь», которая стала нашим хитом… Я искренне рад, что сегодня в России работает фонд «Белый Ирис» - фонд, который занимается восстановлением российских храмов. Я приветствую всех энтузиастов, кто за эти 10 лет работы фонда стал Хранителем храмов. В юбилейный для Фонда год я заявляю о своей готовности стать Первым послом доброй воли фонда «Белого ириса». Я стану первым Послом Доброй воли Фонда «Белый Ирис». И буду помогать моим новым друзьям словом и делом. И призываю вас тоже учиться искусству сохранения памятников русской старины, зодчества, сохранению нашего главного культурного кода. Верю: если мы будем вместе и нас будет много, строчки из песни «Владимирская Русь» станут уже частью российской истории, и при этом сохранят и свою музыкальность, и русскую душу, которые мы с поэтом Александром Шагановым заложили в эту композицию. Будем рядом! Будем вместе!»



В ближайшее время Дмитрий Варшавский и руководство Фонда «Белый Ирис» обсудят шаги общего сотрудничества, в том числе участие легендарного рок-музыканта в работе по восстановлению храмов.

«Для нас большая неожиданность и честь видеть в числе первого Посла Доброй воли нашего фонда рок-музыканта такого масштаба, - сказала директор Фонда «Белый Ирис» Ольга Шитова, - за 47 лет существования группы «Черный кофе» она завоевала сердца десятки тысяч преданных поклонников, людей разного возраста. Пример Дмитрия Варшавского, человека очень неравнодушного и верующего, для многих станет примером личного духовного роста, образцом любви к родной стране и своего желания сделать наш мир лучше. Поэтому будем смотреть в одну сторону и вместе совершать во благо России новые шаги по сохранению ее культурного наследия».

Благотворительный фонд сохранения культурного наследия «Белый Ирис» создан 28 апреля 2016 года для сохранения объектов культурного наследия на сельских территориях и повышения уровня благополучия местных жителей.