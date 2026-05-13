Павел Кашин подает в суд на жителей Маросейки

Жители ул. Маросейк выступают против работы его клуба «Понтаж», расположенного в подвале жилого дома.

«Я буду подавать суд на клевету, потому что они уже перешли все границы. Завтра я иду на федеральный телеканал, там мне дадут хорошего юриста. Думаю, что с этим делать, потому что мы будем обороняться», – рассказал Кашин.



Павел Кашин

По словам музыканта, жители систематически вызывают полицию на концерты, которые проходят в клубе. Кроме того, соседи ограничили артисту доступ во двор, закрыв ворота.

«Соседи закрыли ворота и не дают доступ пожарным, спасателям. Я пытаюсь, но они не дают мне ключи, а я владелец одного из помещений. И они мне сказали, что 20 лет всех выживали и меня выживут. И когда узнали, что билет на мой концерт стоит 7 тыс. руб., у них вообще снесло крышу. Они на каждый концерт вызывают по три наряда полиции, те приезжают, не понимают, за что меня закрывать, и уходят. Это происходит постоянно», – добавил Кашин.

Ранее сообщалось, что творческое пространство стало источником шума, ночных гуляний и конфликтов, а соседи якобы уже задумались о продаже квартир. По данным СМИ, Кашин эмоционально реагирует на претензии, ругается с жильцами и называет их завистниками.