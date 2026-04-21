У Мадонны на фестивале Coachella украли вещи: «Это не просто одежда!»

Королева поп-музыки неожиданно появилась на сцене во время выступления Сабрины Карпентер в качестве хедлайнера на втором уикенде калифорнийского фестиваля 17 апреля, чтобы дать старт эре ее альбома «Confessions II».

«Двадцать лет назад, именно сегодня, я выступала на фестивале Coachella. Я была в танцевальном шатре, и это было первое исполнение первой части "Confessions On A Dance Floor" в Америке, — сказала она толпе. - И это было для меня таким волнением, поэтому вы можете себе представить, какое это волнение — вернуться 20 лет спустя в тех же сапогах, том же корсете, той же куртке, что и раньше, в том же жакете Gucci. Так что это как замкнутый круг, очень значимый для меня момент».



Однако вчера Мадонна сообщила поклонникам в сообщении в социальных сетях, что вещи, в которых она выступала на Coachella'26, пропали.

«Я до сих пор нахожусь в эйфории после пятничного вечера на Coachella! Спасибо Сабрине и всем, кто сделал это возможным, — начала она. - Возвращение „Confessions II“ туда, где все начиналось, было невероятным удовольствием! Этот момент, когда круг замкнулся, воспринимался по-другому, пока я не обнаружила, что винтажные вещи, которые я носила, пропали – мой костюм, который я достала из личного архива – жакет, корсет, платье и вся остальная одежда. Это не просто одежда, это часть моей истории. Другие архивные предметы той же эпохи также пропали без вести».

Мадонна добавила, что «надеется и молится, что какой-нибудь добрый человек найдет эти вещи и свяжется с моей командой». Все, кто располагает какой-либо информацией, могут связаться с ней по адресу Infomaverick2026@gmail.com.

«Я предлагаю вознаграждение за их безопасное возвращение. От всего сердца благодарю вас», — заключила поп-икона, после чего поделилась несколькими фотографиями этих предметов.

На втором уик-энде фестиваля Coachella Мадонна исполнила песни «Vogue» и «Like A Prayer», а также представила свою предстоящую совместную работу с Карпентером под названием «Bring Your Love». Она также исполнила короткую а капелла версию песни «Get Together» из своего оригинального альбома «Confessions…» (2005).