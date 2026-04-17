Селин Дион с "Dansons" возвращается на сцену

Певица, известная по хиту "My Heart Will Go On", которая отошла от музыки после того, как в 2022 году у нее диагностировали синдром ригидности мышц, сегодня выпустила новый сингл "Dansons" (что в переводе со французского означает "Давайте танцевать").

В новой песне "Dansons", написанной Жан-Жаком Гольдманом, мы с вами можем услышать отсылку на "Les derniers seront les premiers" выпущенную в 1995 году ("D'eux")

Эта баллада на французском языке стала первой новой работой Дион после ее альбома Courage 2019 года, однако она также исполнила пять новых песен для романтической драмы Love Again 2023 года, в которой она сыграла роль.



Новый сингл вышел вскоре после того, как канадская певица объявила о серии концертов в Париже в рамках своего возвращения на сцену.

В сентябре и октябре она даст серию из 16 концертов на парижской арене La Défense Arena. Выступления будут проходить по средам, пятницам и субботам, начиная с 12 сентября.

«В течение последних нескольких лет, каждый прошедший день, я чувствовала ваши молитвы и поддержку, вашу доброту и любовь. Вы помогли мне так, как я даже не могу описать, и мне действительно повезло иметь вашу поддержку, — сказала она в заявлении, объявляющем о её возвращении на сцену. - В этом году я получаю лучший подарок на день рождения в своей жизни… У меня есть возможность увидеть вас, снова выступить для вас в Париже, начиная с сентября! Я чувствую себя хорошо, я полна сил, я полна энтузиазма, конечно, немного нервничаю, но больше всего я благодарна всем вам! Я люблю вас всех, и скоро увидимся!»

58-летняя певица совсем недавно выступала во французской столице во время церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, когда она эмоционально вернулась к живым выступлениям, исполнив гимн Эдит Пиаф «Hymne à l'amour» с Эйфелевой башни.

В документальном фильме 2024 года «Я — Селин Дион» она рассказала поклонникам о своей борьбе с синдромом ригидности мышц, редким неврологическим расстройством, характеризующимся мышечной скованностью и болезненными спазмами.