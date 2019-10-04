Селин Дион вынуждена отменять концерты

Фанатка потерлась об артистку и обхватила ее ногой. Дион поприветствовала подобное поведение и порадовалась, что поклонница захотела быть ближе к ней и забралась на сцену. «Ты видишь мое сердце?» — обратилась певица к женщине. Дион также обняла поклонницу несколько раз и призналась ей в любви, после чего охрана проводила фанатку в зрительный зал, пишет Lenta.ru.





Инцидент произошел во время выступления в Лас-Вегасе 5 января.

