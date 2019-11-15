Селин Дион выпустила первый за 6 лет альбом «Courage»

В него вошли 20 композиций, в том числе выпущенные ранее в виде синглов «Flying On My Own», «Imperfections», «Lying Down» и заглавный трек «Courage». Авторами песни «Lying Down» выступили Дэвид Гетта и Сиа.
- Я думаю, что всегда была храброй, - объяснила название альбома в одном из интервью Селин. – Надеюсь, это не слишком претенциозно, но я всегда это подчеркивала. Но сейчас я чувствую, что у меня больше ответственности, чем когда-либо раньше, и это определенно та часть моей жизни, которая называется «зрелость».
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