Селин Дион выпустила первый за 6 лет альбом «Courage»

Опубликовано пользователем

Селин Дион выпустила полноценный англоязычный студийный альбом «Courage» впервые за шесть лет (слушать альбом).

В него вошли 20 композиций, в том числе выпущенные ранее в виде синглов «Flying On My Own», «Imperfections», «Lying Down» и заглавный трек «Courage». Авторами песни «Lying Down» выступили Дэвид Гетта и Сиа.

- Я думаю, что всегда была храброй, - объяснила название альбома в одном из интервью Селин. – Надеюсь, это не слишком претенциозно, но я всегда это подчеркивала. Но сейчас я чувствую, что у меня больше ответственности, чем когда-либо раньше, и это определенно та часть моей жизни, которая называется «зрелость».

Celine Dion - «Courage»
Celine Dion - «Courage»

Быстрый поиск: 