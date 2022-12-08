Селин Дион объявила о тяжелой болезни и отменила тур

«Длительное время у меня были проблемы со здоровьем. Мне было сложно столкнуться с этими проблемами и рассказать обо всём, через что я прохожу. У меня диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое называется «синдром мышечной скованности» и поражает одного человека из миллиона. К сожалению, вызванные этим недугом спазмы оказывают влияние на всю мою жизнь. Иногда мне трудно ходить, и я не могу использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я пела раньше», — рассказала артистка в соцсетях.



Celine Dion

Болезнь вызывает у неё нервные спазмы, которые мешают двигаться и петь.

Артистка объяснила, что ее состояние не позволяет провести турне по Европе, начало которого было запланировано на февраль. Тем не менее певица отметила, что вместе с врачами и семьей она борется, чтобы выздороветь и вернуться на сцену, потому что пение - "дело ее жизни".

Ранее Дион отменила из-за мышечных спазмов все выступления с 5 по 20 ноября 2021 года, с 19 января по 5 февраля 2022 года, а также концерты в Северной Америке, которые должны были пройти с 9 марта по 22 апреля в 2022 году.