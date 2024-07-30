Бейонсе тоже спела. Как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже

«Я позавтракал, выглянул в окно и заметил, как идет дождь, — вспоминает он Billboard. - Моей первой мыслью было: «Ух ты! Это может буквально поставить крест на невероятно амбициозном проекте»».

Всего через несколько часов глаза всего мира станут свидетелями грандиозного открытия летних Олимпийских игр в Париже, гигантского проекта, который разрабатывался годами. На кону стояло множество весьма обсуждаемых деталей, включая броские появления Леди Гаги (которая помогла открыть празднества) и Селин Дион в потрясающем камбэк-выступлении на Эйфелевой башне, завершающем празднование старта.

«Наша первая встреча по Парижу состоялась сразу после окончания Токио, — объясняет Хайленд предыдущие летние игры, которые завершились в августе 2021 года. - Что касается самой церемонии открытия, планирование производства началось два года назад с ряда встреч с творческой группой, которая представила этот невероятно сложный план».

У руля стоял креативный директор Тома Жолли, талантливый французский театральный режиссер, который задумал берега реки Сены как центральную точку, где спортсмены со всего мира будут сплавляться по ее водам, а по пути будет организован ряд сцен на открытом воздухе, в том числе на мостах.

«Но даже тогда мы понимали, что презентация была секретной, — говорит Хайленд. - Каждый, кто проводил церемонию открытия в качестве принимающей страны, хочет, чтобы был элемент неожиданности».

Организаторы держали свои планы в тайне, что даже Хайленд и его команда NBC, отвечающая за трансляцию зрелища в Америке, не имели никаких конкретных планов до относительно последней минуты.

«Так что, хотя мы планировали это в течение нескольких лет, только за неделю или две до события мы начали получать больше подробностей и ориентиров относительно того, как будет проходить вечер и кто именно будет выступать».

Для Хайленда, 20-кратного обладателя премии Sports Emmy, который также является координирующим продюсером популярной трансляции Sunday Night Football, это был тонкий танец, поскольку слухи летели.

«К середине недели мы увидели две генеральные репетиции без каких-либо исполнителей, только дублеры, — делится он. - Увидев хореографию и креатив, связанный с различными выступлениями, я был воодушевлен идеей увидеть, как это будет выглядеть с любыми лучшими исполнителями, которых привлечет Jolly».

Для креативного директора принимающей страны это незавидная задача. Опытный режиссер и хореограф Кенни Ортега, который руководил церемониями открытия и закрытия летних игр в Атланте 1996 года, а также церемонией открытия зимних игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, является одним из немногих, кто понимает суть этого начинания.

«У вас много творческих целей, включая создание торжественного зрелища, которое бы с восторгом приветствовало мир, которое бы прославляло величие истории игр и воздавало дань уважения миру спортсменов, объединившихся в мирном соревновании, — говорит Ортега Billboard. - Я помню, как дремал под своим столом в нашем церемониальном шатре на прохладном бетонном полу в Атланте».

Для собственной трансляции в Париже Хайленд и NBC приготовили свой собственный сюрприз, независимый от самой церемонии: они пригласили Бейонсе помочь представить долгожданное появление сборной США на реке Сена во время Парада Наций, специальный видеопакет, который транслировался только в прайм-тайм во время трансляции NBC. Это была прямая трансляция торжества в прямом эфире NBC в пятницу днем ​​в Соединенных Штатах, без появления Бейонсе.

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Beyonce

«Это было полное сотрудничество с NBC и ее творческой командой, чтобы воплотить это в жизнь», — говорит Хайленд о видео, в котором суперзвезда участвует в телефонном разговоре со звездами сборной США, включая Симон Байлз, Леброна Джеймса и Ноа Лайлза, под песню суперзвезды Cowboy Carter «Ya Ya».

«Когда я увидела его в первый раз, мне буквально захотелось пробежать сквозь стену с красным, белым и синим», — шутит Хайленд о видео, которое срежиссировала сама Бейонсе, а стилистом выступила ее постоянная сотрудница Шиона Турини. Билл Кирштейн, который ранее был сорежиссером звезды в ее клипах «Rocket» и «Blue», выступил в качестве оператора-постановщика.

«Какое видение, в какую команду верить, какой вечер праздновать, — проворковала звезда в камеру, чтобы помочь представить команду, а затем кадры перешли к восторженной группе, величественно плывущей по реке. Хайленд сказал: Если это не воодушевляет вас перед Олимпиадой, то я не знаю, что может».

В 15:30 в пятницу NBC провела свое финальное производственное совещание. А в 19:30 по парижскому времени все были на своих местах для церемонии, включая комментаторов Келли Кларксон (в кабинке ведущего с Пейтоном Мэннингом и Майком Тирико) и Снуп Догга (расположенного на земле).

«Что касается выступлений, по моему мнению, дождь действительно добавил им многого, даже капли дождя на пианино во время выступления Гаги, — сказал Хайленд о звезде, которая громко исполнила версию «Mon Truc en Plume» на пышном французском языке, песни, прославившейся благодаря звезде кабаре Зизи Жанмер. - Видеть, как она спускается по ступенькам и идеально попадает в цель, несмотря на дождь, было моментом», — говорит Хайленд.

Фактически, единственной жертвой сырой погоды, поскольку дождь усиливался с наступлением ночи, стала сложная система беспилотных камер для съемки сверху, все они были приземлены из-за ливня.

На почти четырехчасовой церемонии были представлены самые разные жанры из принимающей страны, включая французского рэпера Rim'K, джазовую вокалистку Аксель Сен-Сирель (исполнившую французский национальный гимн) и певицу и автора песен Жюльетт Армане, исполнившую кавер-версию песни Джона Леннона «Imagine». Одна из самых популярных звезд Франции Ая Накамура исполнила свои хиты «Djadja» (французский трек № 1), а также «Pookie». Конечно, не обошлось и без споров.

Но именно Селин Дион — в своем выступлении, вернувшемся после объявления о своем диагнозе синдром скованного человека — возможно, привлекла наибольшее внимание. В завершение церемонии она исполнила проникновенную версию французской иконы Эдит Пиаф «Hymne à l'amour», находясь на первом уровне сверкающей Эйфелевой башни.

«У нас есть камера, постоянно следящая за позицией ведущего, и я не могла не наблюдать за Келли во время выступления Селин, — говорит Хайленд об эмоциональной реакции Кларксон. - Она плакала, и это была очень искренняя реакция на невероятно трогательное выступление. Я расчувствовалась, просто наблюдая, как Келли смотрит на Селин. Это было очень мощно».

К моменту завершения церемонии в 23:30 по парижскому времени Хайленд и его команда вздохнули с облегчением. К субботе он уже летел обратно в штаб-квартиру NBC Olympics в Стэмфорде, штат Коннектикут, чтобы заниматься продюсированием издалека. Затем его ждет церемония закрытия 11 августа, а затем планирование летних Олимпийских игр 2028 года.