Бейонсе пожертвовала 2,5 млн долларов пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Пожертвование предназначено для жителей Альтадены и Пасадены, потерявших жилье, а также для церквей и общественных центров.



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«Средства фонда предназначены для оказания помощи семьям в районе Альтадена / Пасадена, которые потеряли свои дома, а также церквям и общественным центрам для удовлетворения неотложных потребностей тех, кто пострадал от лесных пожаров», — говорится в сообщении фонда.

Неконтролируемые пожары , вызванные почти ураганной силой ветра Санта-Ана за последнюю неделю, выжгли более 155 квадратных километров земли и уничтожили более 12 000 домов и зданий, при этом выселив почти 200 000 человек и убив 24 человека на сегодняшний день, согласно CNN. Эксперты ожидают, что число погибших будет расти по мере того, как пожарные и следователи будут выезжать на выжженные участки. The New York Times сообщила, что пожар Итон повредил или уничтожил более 6500 зданий в Альтадене/Пасадене, а целые кварталы полностью уничтожены пожарами, которые, как ожидается, распространятся дальше на этой неделе, поскольку ветры снова усиливаются в районе, где за последние шесть месяцев выпало всего лишь несколько миллиметров осадков.

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Многие музыканты и деятели индустрии развлечений рассказали о потере своих домов, в том числе Мэнди Мур, Пэрис Хилтон, мать Бейонсе, Тина Ноулз, Дженей Айко, Пэрис Хилтон, автор песен Дайан Уоррен, звезды сериала «Голливудские холмы» Спенсер Пратт и Хайди Монтаг и многие другие, в то время как другие активизировались, чтобы предложить свою помощь.

Сеть музыкальных магазинов Guitar Center предлагает заменить инструменты и оборудование, уничтоженные в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

MusiCares также предлагает помощь с заменой и ремонтом инструментов, а также ряд других немедленных и долгосрочных услуг для музыкантов, пострадавших от лесных пожаров. В частности, MusiCares предоставляет $1500 в качестве финансовой помощи и продуктовые карты на $500 для музыкантов, пострадавших от лесных пожаров.

Фонд социальной справедливости Warner Music Group/Blavatnik Family Foundation объявил о первоначальном выделении 1 миллиона долларов на ликвидацию последствий пожара и восстановление района Лос-Анджелеса. Согласно объявлению, фонд будет жертвовать средства жизненно важным организациям, поддерживающим сообщество города, местным службам быстрого реагирования и тем, кто в музыкальной индустрии пострадал от стихийного бедствия.