Вор, укравший музыку Бейонсе, приговорен к 5 годам тюрьмы

Кельвин Эванс был арестован полицией Атланты в сентябре в связи с ограблением автомобиля в июле 2025 года, когда из арендованного автомобиля были украдены два чемодана с музыкой Бейонсе и планами ее гастролей.



Сегодня утром в суде Атланты Эванс согласился на пятилетний тюремный срок, из которых два года он проведет под стражей. Ранее он не признал себя виновным и, по сообщениям Rolling Stone, в апреле отказался от сделки со следствием .

В рамках условий испытательного срока Эвансу было предписано избегать места кражи в Атланте и воздерживаться от контактов с потерпевшим.

Согласно полицейскому отчету от июля, хореограф Бейонсе Кристофер Грант и танцовщица Диандре Блю позвонили в 911, чтобы сообщить о краже из арендованного ими автомобиля, Jeep Wagoneer 2024 года выпуска, перед концертами Бейонсе в рамках тура Cowboy Carter в Атланте.

В обвинительном заключении от октября указывалось, что Эванс 8 июля сел в машину «с намерением совершить кражу».

Согласно полицейскому отчету, на украденных жестких дисках содержались «музыка с водяными знаками, некоторые неизданные композиции, планы съемок шоу, а также сет-лист прошлых и будущих выступлений». Грант и Блю также заявили, что были украдены одежда, дизайнерские солнцезащитные очки, ноутбуки и наушники AirPods.

Местные правоохранительные органы разыскивали один из украденных ноутбуков и наушники AirPods, пытаясь найти пропавшее имущество. Один из полицейских написал в отчете:

«Я остановил подозрительную машину в этом районе, основываясь на полученной информации. В этом районе также находилось несколько автомобилей, сигналы от которых передавались на AirPods. После дальнейшего расследования выяснилось, что серебристый [имя засекречено], попавший в зону 5, двигался одновременно с датчиком отслеживания на AirPods».

Эванс был арестован через несколько недель после того, как Грант и Блю подали заявление, и в сентябре его имя было публично названо подозреваемым. Месяц спустя он был освобожден под залог в 20 000 долларов.

В момент ареста полиция Атланты заявила, что украденное имущество не было найдено. Неизвестно, было ли оно впоследствии обнаружено.

Тур Бейонсе «Cowboy Carter» стал самым кассовым туром прошлого года, принеся исполнительнице более 407 миллионов долларов за 32 концерта. Она получила премию «Грэмми» в номинации «Альбом года 2025» за этот проект, который Майкл Крэгг из Guardian назвал «захватывающим путешествием из 27 треков по американской корневой музыке и за ее пределы».

В начале этого месяца Бейонсе была сопредседателем Met Gala вместе с Николь Кидман, Винус Уильямс и Анной Винтур. Ее сопровождали муж Джей-Зи и дочь Блю Айви.

«Это кажется нереальным [возвращением], потому что моя дочь здесь, — сказала Бейонсе на красной дорожке. - Она выглядит так красиво. Невероятно, что я могу разделить это с ней».

Ходят слухи, что Бейонсе выпустит свой новый альбом этим летом, предположительно под названием Act III, и, возможно, в рок-стиле.

Когда в начале этого месяца Тину Ноулз, мать Бейонсе, спросили о проекте в программе Today, она умолчала: «Я бы вам рассказала, но для этого мне пришлось бы вас убить», — пошутила она.