Решение об аннулировании товарного знака "Ласковый май" признали законным

Об этом ТАСС сообщила адвокат вдовы певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская.

«Решением суда было подтверждено прекращение правовой охраны бренда "Ласковый май" по возражению Светланы Шатуновой, которая после смерти супруга в 2022 году стала полноправным владельцем прав на музыкальные произведения группы "Ласковый май", полученных Юрием Шатуновым в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова», - сказала адвокат.

По ее словам, Роспатент согласился с позицией Светланы Шатуновой, касающейся словосочетания "Ласковый май", вдова певца считает, что ранее "оно не могло быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как нельзя регистрировать обозначения, тождественные названию произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения" без согласия правообладателя. Кроме того, адвокат вдовы артиста уточнила ТАСС, что ставшие предметом спора в суде слова "Ласковый май" являются цитатой из музыкального произведения Кузнецова "Лето", "и его о согласии не спрашивали, в 2019 году он передал права в том числе на эту песню Юрию Шатунову".

Как следует из имеющихся в распоряжении ТАСС документов, Разин зарегистрировал товарный знак "Ласковый май" еще в 2003 году на имя сочинской "Центральной творческой студии для одаренных детей "Ласковый май" для широкого круга товаров и услуг. После этого права на бренд переходили к разным лицам, в том числе к самому Андрею Разину.