Названа реальная причина смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

По словам его близких знакомых, днём музыкант чувствовал себя хорошо, у него было приподнятое настроение, он общался с коллегами и близкими и никто и подумать не мог, что вечером его не станет. Он просто внезапно рухнул на пол и, собственно, всё.
Сначала многие подумали что его смерть вызвана злоупотреблениями алкоголя.
Вскрытие же показало, что у Сергей Кузнецова оторвался тромб и остановился в кровеносном сосуде сердечной мышцы на фоне перенесённого год назад коронавируса.
При этом друзья Сергея говорят, что после ковида он себя чувствовал нормально, по крайней мере на здоровье не жаловался и был активен.
Похороны Сергей Кузнецова пройдут 13 ноября в его родном Оренбурге на кладбище для почетных граждан города.
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