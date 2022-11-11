Названа реальная причина смерти основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова

По словам его близких знакомых, днём музыкант чувствовал себя хорошо, у него было приподнятое настроение, он общался с коллегами и близкими и никто и подумать не мог, что вечером его не станет. Он просто внезапно рухнул на пол и, собственно, всё.



Сергей Кузнецов

Сначала многие подумали что его смерть вызвана злоупотреблениями алкоголя.

Вскрытие же показало, что у Сергей Кузнецова оторвался тромб и остановился в кровеносном сосуде сердечной мышцы на фоне перенесённого год назад коронавируса.

При этом друзья Сергея говорят, что после ковида он себя чувствовал нормально, по крайней мере на здоровье не жаловался и был активен.

Похороны Сергей Кузнецова пройдут 13 ноября в его родном Оренбурге на кладбище для почетных граждан города.