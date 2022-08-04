Сергей Кузнецов назвал нового владельца прав на песни «Ласкового мая»

Соответствующее заявление Кузнецов сделал в эфире одной из передач.

«Это жена Юрия Шатунова, но она может стать правообладателем его песен только спустя полгода после смерти по закону. Это мое осознанное решение. Я заключил с ней договор, по которому теперь ей передаю все свои права на песни. Такой же договор, как я заключал с Шатуновым», - заявил Сергей Кузнецов.



Похороны Юрия Шатунова







Композитор отметил, что доверяет вдове Шатунова Светлане. Кроме того, он поступил так, поскольку опасается, что продюсер Андрей Разин вновь начнет судебные разбирательства, чтобы отобрать права на песни «Ласкового мая».

По словам Кузнецова, заявления другого бывшего продюсера группы, Андрея Разина, о том, что правообладателем является один из американских лейблов, не имеют под собой законных оснований.

«Там был составлен незаконный договор, который я не подписывал», - заявил Кузнецов.