«It's Май Life»: под песни Юрия Шатунова окунуться в романтичные 90-е

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Когда я услышал про премьеру нового мюзикла «It's Май Life» по песням Юрия Шатунова в БКЗ «Космос»… Ну это спекуляция же на Шатунове, - сразу зазвучало в голове. Ради интереса все-таки пришел. А тут оказалось совсем другое, чем спекуляция, - ну совсем другое.

Я увидел на сцене «Космоса» роскошный романтичный мюзикл о некой семье, жившей в 90-е. Несколько поколений семьи, ссоры и дружба, первая любовь, какие-то неизбежные бандитские разборки на рынках, мечты о любви и будущем… И все это под саундтрек из песен «Ласкового мая», которые реально тогда звучали из каждой будки на базаре, из проезжающих машин и в поездах. Не услышать пронзительный голос Юрия Шатунова тогда было просто невозможно. Это был реальный саундтрек нашей жизни в 90-е. Точно так и в спектакле режиссера Ильи Ильина из «Геликон Оперы». Это просто огромная романтическая история, ничего общего не имеющая с биографией самого детдомовца Юрия Шатунова. Например, в спектакле главный герой Юрик имеет счастливую большую семью из мамы-ботаника и папы-изобретателя, бабушку-цыганку-волшебницу («твой дед был цыганским бароном!», - говорит она), чего у реального Шатунова не было никогда.

Фанаты Юрия Шатунова перед мюзиклом в «Космосе»
Фанаты Юрия Шатунова перед мюзиклом в «Космосе»

«Идея постановки принадлежит семье Юрия Шатунова. Продюсерская компания «Культура» обратилась ко мне, как к режиссеру. Пьеса же Марины Скалкиной была написана больше полугода назад. И мы начали работать. Супруга Шатунова не приезжала, она не живет в России, но мы все время были с ней на связи. Наша команда благодарна семье — нам помогали, не заставляли что-то менять, нам доверяли, в нас поверили. Это почетно и важно для нас. Надеюсь, они приедут и посмотрят живьем спектакль, это планируется. В нашем спектакле звучит 15 композиций из репертуара Шатунова, выбирать было сложно, у него много хитов. Мы выбирали песни исходя из сюжета спектакля и важности песен для поклонников певца. Причем в сюжете нет биографии Юрия, это было принципиально для нас. Мы хотели сделать историю, которая происходит в 90-е, когда СССР распался, и в это тяжелое время происходит действие спектакля, а саундтреком этого действия становится музыка Шатунова, которая тогда звучала из всех динамиков по всей стране. Конечно, в спектакль мы запрятали несколько "пасхалочек" из биографии Юрия, но это не главное тут. Права на все песни выкупила компания «Культура», но если Андрей Разин придет и посмотрит спектакль, - думаю, ему понравится», - говорит режиссер мюзикла Илья Ильин.

Режиссер мюзикла Илья Ильин
Режиссер мюзикла Илья Ильин

И сами артисты поют песни композитора Сергея Кузнецова, вообще не подражая Шатунову. Они поют так, как подпевали тогда этим песням на дискотеках, на концертах многочисленных составов «Ласкового мая» по всей стране, - караоке-то тогда не существовало. Это тоже ценно, это не кавер-группа «Битлз», воспроизводящая «битлов» в режиме бессмысленного копирования, вплоть до фасона пиджачков. Это то, как пел песни «Ласкового мая» сам народ. Так поет и главный герой (Иван Король), и его первая любовь Нюта (Алина Латыпова), и даже старшее поколение в лице родителей и бабушек-дедушек героя. Разве что поют они все, точно попадая в ноты, что отдельно приятно.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

«Я слишком молод для того, чтобы быть поклонником Юрия Шатунова, но эти песни настолько широко известны, что как будто я их слышал всю жизнь. Мы пришли на площадку, и все песни Шатунова уже знали. Это будто по наследству передается из поколения в поколение. У меня не было задачи тембрально приблизиться к голосу Юрия Шатунова. У него очень индивидуальный, необычный голос. Очень высокий, особенно в юном возрасте. Такой подростковый высокий голос, - мне такое спеть было сложно. Пришлось ухищряться, в некоторых песнях понижать тональность. Но это спектакль не про Юрия Шатунова. Пусть моего героя зовут Юрик, - но я не Шатунов. Мы просто семья тех времен. И нас объединяют песни Шатунова, мы слушаем их и сами поем. Эти песни помогают нам идти дальше и не сдаваться, несмотря ни на какие трудности», - говорит исполнитель роли Юрика Иван Король.

Исполнитель роли Юрика Иван Король
Исполнитель роли Юрика Иван Король

Особенное мое восхищение вызывает работа создателей мюзикла над песнями Сергея Кузнецова. Не буду скрывать, поначалу у меня проскальзывал скепсис по поводу «клубных» версий его песен. Но то, что сделали аранжировщики, - это выше всяких похвал. Они стряхнули с этих песен пыль времени, и воссоздали будто заново. Вот вроде бы знакомый и привычный для Кузнецова октавный бас в «Что ж ты, лето», - но ребята делают его лирической искренней балладой, и поп-саксофон в духе Кэнди Далфер очень уместен (недаром его даже физически дают в руки актера, играющего отца). Или вот «Детство», - ну ведь все же знают про «А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять», - но как же это прозвучало тут неожиданно пронзительно и ностальгически! Песню просто перезагрузили, это надо слышать. А потом еще раз перезагрузили, и в финале сделали из нее... диско-хит.

Сцена из спектакля
Сцена из спектакля

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«ТЗ выглядело так: мы очень хотим сделать мюзикл, где музыка Юрия Шатунова прозвучала как, как если бы он звучал сегодня. Абсолютно понятно, что включать оригинальные записи Шатунова сегодня — идея так себе. И мы совместно с аранжировщиком Дмитрием Кошелевым долго думали, как это сделать. Мы не меняли ни гармонии, ни тексты, ни структуру песен. Но чтобы это звучало современно, клубно, В чем смысл повторять старое? Нужно делать новое! И родственники дали нам добро, так что возможность у нас есть. Вы не узнаете «Белые розы»! В нашем понимании это — абсолютный медляк. И так будет много открытий. У меня сыну 13 лет, у этого поколения нет своих песен, они все поют старые песни и знают их, в том числе Шатунова. Я эти песни пел в свои 13 лет, и они теперь их поют. Эти песни цепляют, они живут много лет. У нас появилась возможность актуализировать их. И как мы можем не использовать техническое оснащение 2025 года, которого не было в 90-е? Это глобальный творческий вызов даже!», - объясняет музыкальный руководитель спектакля Артем Давыдов.

В песне «Бездомный пёс» утрировали бочку на первую долю по-клубному, но проигрыш обогатили многозвучиями, а голос оставили таким же блаженно-сиротским (кстати, Иван Кароль удивительно чисто попадает в ноты всегда, в отличие от Шатунова). Новую романтику артисты находят и в «Ну что же ты», она поется дуэтом (!), и этому наивному очарованию сопротивляться совершенно невозможно. «Кажется, сейчас так можно, хотя для нашей публики слишком авангардно», - добавляют гэгов актеры. «Дождь, дождь» в исполнении Алины Латыповой оказался невероятно лиричным и запоминающимся. Зрители даже напевали его, уходя на антракт, - слышал своими ушами. «Ты просто был» - снова пронзительный дуэт, не уверен, что эти смыслы даже были изначально, это радикально новое прочтение в духе воодушевляющих рок-баллад Басты или Чижа. «Метель в чужом городе» - просто женская вдруг лирическая баллада, но… под нее вдруг сделана сценическая драка на кооперативном рынке, и вроде это вполне органично.

Драка на кооперативном рынке
Драка на кооперативном рынке

«Меня сначала на кастинг не позвали, наверное, анкету потеряли. Потом позвали в день кастинга, я залетаю туда с ноги, - и все прошло как-то легко и быстро. Я не успела испугаться, и показалась хорошо. Кстати, на кастинге я пела свой материал, не Шатунова. У меня моя мама очень любит Шатунова. Я помню, как я маленькая еду в школу, мама на магнитоле включает «Белые розы»… Я с детства слушаю эти песни, они родные для меня. Я пою эти песни от себя, присваиваю эти песни от лица моей героини Нюты, а с ней много чего там происходит. Я как-то не задумывалась, что это изначально мужской материал, мне это никак не мешает», - говорит исполнительница роли Нюты Алина Латыпова.

Что касается суперхитов Сергея Кузнецова, то создатели мюзикла «It's Май Life» используют их что в хвост, что в гриву. «Седая ночь» звучит сначала в исходнике Юрия Шатунова как саундтрек к бытовой сцене, потом ее поют актеры почти в техно-аранжировке, бурлят басы, — и это выглядит как запланированный рейв внутри спектакля. «Белые розы» - это, наоборот, медляк, да еще какой! Возвышенный, с трагической солирующей скрипкой и скорбными аккордами рояля, - это запоминается, знаете ли. Но потом он возвращается в пульсирующую дэнс-оболочку. А «Розовый вечер» решили сделать сценкой с якобы зрителем, вызванным из зала, и поющим с хором и кордебалетом, а потом еще раз обратили в бурный поп-хит с хоровыми бэками. «Лето» просто обращается в клубный хит. «Забудь» становится дэнс-хитом с бушующей бочкой.

«Если бы семья Шатунова была против, мы не встретились бы тут. Мы же с Юрием в свое время пересекались на сцене, я работал во многих коллективах. И сейчас мы всегда работаем с лучшими профессионалами. Большинство песен Шатунова в спектакле — известные всем, но брали менее известные, если они ложатся в сюжет. Сегодня клиповое время, так и в музыке нужно использовать жирные штрихи, так публика лучше расслышит все. Артисты погружаются в детство, и мы хотим, чтобы зрители тоже погрузились в свое детство. Это спектакль про то, какими мы были, какие вы были, какими бы мы хотели быть под песни Шатунова», - терпеливо разъясняет Александр Запорожец, художественный руководитель БКЗ "Космос" и компании "Культура".

И вообще всё в финале мюзикла превращается в настоящее караоке с текстами, написанными на боковых видео-экранах. Еще тут мечутся каскадеры, выпрыгивают артисты акробатического рок-н-ролла, с шумным пыхтением вырываются струи дыма из парогенераторов, зрители бурно хлопают. И как закрепление успеха, - вдруг снова звучит голос Юрия Шатунова - «Лето», строчка из которой и дала название группе «Ласковый май», между прочим. Публика в полном восторге. И что тут может быть не так?

Мне ситуация с этим мюзиклом напомнила скандалы с фильмом «Лето» (да-да, аллитерация совсем не случайна) Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и других героях ленинградского рок-клуба. Неадекваты много кричали про то, что какие-то герои совсем не похожи на реальных музыкантов. Но по факту Серебренников воссоздал романтичную историю 90-х, пропитанную надеждами и любовью, и совершенно неважно, насколько актеры похожи на реальных артистов. Теперь это заново сделал Илья Ильин, и тут тоже герои совсем не похожи на реальных музыкантов. А вот романтика и дух времени очень живы. Это блестящая работа. Это то, на что стоит пойти и посмотреть. Даже если вы не очень любите «Ласковый май». Но если жили в те годы, или помните эти песни, - удовольствие будет неописуемым.

Гуру КЕН

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