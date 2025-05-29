«It's Май Life»: под песни Юрия Шатунова окунуться в романтичные 90-е

Я увидел на сцене «Космоса» роскошный романтичный мюзикл о некой семье, жившей в 90-е. Несколько поколений семьи, ссоры и дружба, первая любовь, какие-то неизбежные бандитские разборки на рынках, мечты о любви и будущем… И все это под саундтрек из песен «Ласкового мая», которые реально тогда звучали из каждой будки на базаре, из проезжающих машин и в поездах. Не услышать пронзительный голос Юрия Шатунова тогда было просто невозможно. Это был реальный саундтрек нашей жизни в 90-е. Точно так и в спектакле режиссера Ильи Ильина из «Геликон Оперы». Это просто огромная романтическая история, ничего общего не имеющая с биографией самого детдомовца Юрия Шатунова. Например, в спектакле главный герой Юрик имеет счастливую большую семью из мамы-ботаника и папы-изобретателя, бабушку-цыганку-волшебницу («твой дед был цыганским бароном!», - говорит она), чего у реального Шатунова не было никогда.



Фанаты Юрия Шатунова перед мюзиклом в «Космосе»

«Идея постановки принадлежит семье Юрия Шатунова. Продюсерская компания «Культура» обратилась ко мне, как к режиссеру. Пьеса же Марины Скалкиной была написана больше полугода назад. И мы начали работать. Супруга Шатунова не приезжала, она не живет в России, но мы все время были с ней на связи. Наша команда благодарна семье — нам помогали, не заставляли что-то менять, нам доверяли, в нас поверили. Это почетно и важно для нас. Надеюсь, они приедут и посмотрят живьем спектакль, это планируется. В нашем спектакле звучит 15 композиций из репертуара Шатунова, выбирать было сложно, у него много хитов. Мы выбирали песни исходя из сюжета спектакля и важности песен для поклонников певца. Причем в сюжете нет биографии Юрия, это было принципиально для нас. Мы хотели сделать историю, которая происходит в 90-е, когда СССР распался, и в это тяжелое время происходит действие спектакля, а саундтреком этого действия становится музыка Шатунова, которая тогда звучала из всех динамиков по всей стране. Конечно, в спектакль мы запрятали несколько "пасхалочек" из биографии Юрия, но это не главное тут. Права на все песни выкупила компания «Культура», но если Андрей Разин придет и посмотрит спектакль, - думаю, ему понравится», - говорит режиссер мюзикла Илья Ильин.



Режиссер мюзикла Илья Ильин

И сами артисты поют песни композитора Сергея Кузнецова, вообще не подражая Шатунову. Они поют так, как подпевали тогда этим песням на дискотеках, на концертах многочисленных составов «Ласкового мая» по всей стране, - караоке-то тогда не существовало. Это тоже ценно, это не кавер-группа «Битлз», воспроизводящая «битлов» в режиме бессмысленного копирования, вплоть до фасона пиджачков. Это то, как пел песни «Ласкового мая» сам народ. Так поет и главный герой (Иван Король), и его первая любовь Нюта (Алина Латыпова), и даже старшее поколение в лице родителей и бабушек-дедушек героя. Разве что поют они все, точно попадая в ноты, что отдельно приятно.



Сцена из спектакля

«Я слишком молод для того, чтобы быть поклонником Юрия Шатунова, но эти песни настолько широко известны, что как будто я их слышал всю жизнь. Мы пришли на площадку, и все песни Шатунова уже знали. Это будто по наследству передается из поколения в поколение. У меня не было задачи тембрально приблизиться к голосу Юрия Шатунова. У него очень индивидуальный, необычный голос. Очень высокий, особенно в юном возрасте. Такой подростковый высокий голос, - мне такое спеть было сложно. Пришлось ухищряться, в некоторых песнях понижать тональность. Но это спектакль не про Юрия Шатунова. Пусть моего героя зовут Юрик, - но я не Шатунов. Мы просто семья тех времен. И нас объединяют песни Шатунова, мы слушаем их и сами поем. Эти песни помогают нам идти дальше и не сдаваться, несмотря ни на какие трудности», - говорит исполнитель роли Юрика Иван Король.



Исполнитель роли Юрика Иван Король

Особенное мое восхищение вызывает работа создателей мюзикла над песнями Сергея Кузнецова. Не буду скрывать, поначалу у меня проскальзывал скепсис по поводу «клубных» версий его песен. Но то, что сделали аранжировщики, - это выше всяких похвал. Они стряхнули с этих песен пыль времени, и воссоздали будто заново. Вот вроде бы знакомый и привычный для Кузнецова октавный бас в «Что ж ты, лето», - но ребята делают его лирической искренней балладой, и поп-саксофон в духе Кэнди Далфер очень уместен (недаром его даже физически дают в руки актера, играющего отца). Или вот «Детство», - ну ведь все же знают про «А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять», - но как же это прозвучало тут неожиданно пронзительно и ностальгически! Песню просто перезагрузили, это надо слышать. А потом еще раз перезагрузили, и в финале сделали из нее... диско-хит.



Сцена из спектакля

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«ТЗ выглядело так: мы очень хотим сделать мюзикл, где музыка Юрия Шатунова прозвучала как, как если бы он звучал сегодня. Абсолютно понятно, что включать оригинальные записи Шатунова сегодня — идея так себе. И мы совместно с аранжировщиком Дмитрием Кошелевым долго думали, как это сделать. Мы не меняли ни гармонии, ни тексты, ни структуру песен. Но чтобы это звучало современно, клубно, В чем смысл повторять старое? Нужно делать новое! И родственники дали нам добро, так что возможность у нас есть. Вы не узнаете «Белые розы»! В нашем понимании это — абсолютный медляк. И так будет много открытий. У меня сыну 13 лет, у этого поколения нет своих песен, они все поют старые песни и знают их, в том числе Шатунова. Я эти песни пел в свои 13 лет, и они теперь их поют. Эти песни цепляют, они живут много лет. У нас появилась возможность актуализировать их. И как мы можем не использовать техническое оснащение 2025 года, которого не было в 90-е? Это глобальный творческий вызов даже!», - объясняет музыкальный руководитель спектакля Артем Давыдов.

В песне «Бездомный пёс» утрировали бочку на первую долю по-клубному, но проигрыш обогатили многозвучиями, а голос оставили таким же блаженно-сиротским (кстати, Иван Кароль удивительно чисто попадает в ноты всегда, в отличие от Шатунова). Новую романтику артисты находят и в «Ну что же ты», она поется дуэтом (!), и этому наивному очарованию сопротивляться совершенно невозможно. «Кажется, сейчас так можно, хотя для нашей публики слишком авангардно», - добавляют гэгов актеры. «Дождь, дождь» в исполнении Алины Латыповой оказался невероятно лиричным и запоминающимся. Зрители даже напевали его, уходя на антракт, - слышал своими ушами. «Ты просто был» - снова пронзительный дуэт, не уверен, что эти смыслы даже были изначально, это радикально новое прочтение в духе воодушевляющих рок-баллад Басты или Чижа. «Метель в чужом городе» - просто женская вдруг лирическая баллада, но… под нее вдруг сделана сценическая драка на кооперативном рынке, и вроде это вполне органично.



Драка на кооперативном рынке

«Меня сначала на кастинг не позвали, наверное, анкету потеряли. Потом позвали в день кастинга, я залетаю туда с ноги, - и все прошло как-то легко и быстро. Я не успела испугаться, и показалась хорошо. Кстати, на кастинге я пела свой материал, не Шатунова. У меня моя мама очень любит Шатунова. Я помню, как я маленькая еду в школу, мама на магнитоле включает «Белые розы»… Я с детства слушаю эти песни, они родные для меня. Я пою эти песни от себя, присваиваю эти песни от лица моей героини Нюты, а с ней много чего там происходит. Я как-то не задумывалась, что это изначально мужской материал, мне это никак не мешает», - говорит исполнительница роли Нюты Алина Латыпова.

Что касается суперхитов Сергея Кузнецова, то создатели мюзикла «It's Май Life» используют их что в хвост, что в гриву. «Седая ночь» звучит сначала в исходнике Юрия Шатунова как саундтрек к бытовой сцене, потом ее поют актеры почти в техно-аранжировке, бурлят басы, — и это выглядит как запланированный рейв внутри спектакля. «Белые розы» - это, наоборот, медляк, да еще какой! Возвышенный, с трагической солирующей скрипкой и скорбными аккордами рояля, - это запоминается, знаете ли. Но потом он возвращается в пульсирующую дэнс-оболочку. А «Розовый вечер» решили сделать сценкой с якобы зрителем, вызванным из зала, и поющим с хором и кордебалетом, а потом еще раз обратили в бурный поп-хит с хоровыми бэками. «Лето» просто обращается в клубный хит. «Забудь» становится дэнс-хитом с бушующей бочкой.

«Если бы семья Шатунова была против, мы не встретились бы тут. Мы же с Юрием в свое время пересекались на сцене, я работал во многих коллективах. И сейчас мы всегда работаем с лучшими профессионалами. Большинство песен Шатунова в спектакле — известные всем, но брали менее известные, если они ложатся в сюжет. Сегодня клиповое время, так и в музыке нужно использовать жирные штрихи, так публика лучше расслышит все. Артисты погружаются в детство, и мы хотим, чтобы зрители тоже погрузились в свое детство. Это спектакль про то, какими мы были, какие вы были, какими бы мы хотели быть под песни Шатунова», - терпеливо разъясняет Александр Запорожец, художественный руководитель БКЗ "Космос" и компании "Культура".

И вообще всё в финале мюзикла превращается в настоящее караоке с текстами, написанными на боковых видео-экранах. Еще тут мечутся каскадеры, выпрыгивают артисты акробатического рок-н-ролла, с шумным пыхтением вырываются струи дыма из парогенераторов, зрители бурно хлопают. И как закрепление успеха, - вдруг снова звучит голос Юрия Шатунова - «Лето», строчка из которой и дала название группе «Ласковый май», между прочим. Публика в полном восторге. И что тут может быть не так?

Мне ситуация с этим мюзиклом напомнила скандалы с фильмом «Лето» (да-да, аллитерация совсем не случайна) Кирилла Серебренникова о Викторе Цое и других героях ленинградского рок-клуба. Неадекваты много кричали про то, что какие-то герои совсем не похожи на реальных музыкантов. Но по факту Серебренников воссоздал романтичную историю 90-х, пропитанную надеждами и любовью, и совершенно неважно, насколько актеры похожи на реальных артистов. Теперь это заново сделал Илья Ильин, и тут тоже герои совсем не похожи на реальных музыкантов. А вот романтика и дух времени очень живы. Это блестящая работа. Это то, на что стоит пойти и посмотреть. Даже если вы не очень любите «Ласковый май». Но если жили в те годы, или помните эти песни, - удовольствие будет неописуемым.

Гуру КЕН