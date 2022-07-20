Панихида по Юрию Шатунову пройдет 1 августа

Об этом сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов. Организацией мероприятия занимаются поклонники артиста.

«Поклонники все организовывают. Панихида пройдет 1 августа в 10 утра», – сказал собеседник агентства.



Юрий Шатунов







Службу проведут на могиле артиста на участке №24а.

Шатунов умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано – часть праха захоронена на Троекуровском кладбище, другую половину планируется развеять на озере в Германии, как завещал сам Шатунов.

Ранее стало известно, что на могиле артиста установили дополнительный пост охраны. Но к захоронению все равно может подойти любой желающий.