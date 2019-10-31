Юрий Шатунов подал в суд на Андрея Разина

Иск поступил в суд 29 октября и к производству пока не принят. В карточке дела на данный момент никак не проясняется суть спора – ни предмет, ни основания исковых требований не указаны. Вторым ответчиком является Руслан Филатов.



Юрий Шатунов

Иск распределен судье Ольге Козленковой, которая специализируется на спорах, связанных с интеллектуальной собственностью и защитой деловой репутации.

Как рассказал РИА Новости представитель Шатунова, предмет иска "в общих чертах" касается "интеллектуальной собственности, имущественных прав, в том числе на фонограммы, и неправомерных действий "Честной музыки", которые она осуществляет в отношении объектов, которые ей не принадлежат".

"Честная музыка" заявляет себя правообладателем фонограмм, при этом не очень понятно, откуда такие права могли у нее взяться", - сказал представитель истца.

Конкретизировать исковые требования он отказался. Комментариями ответчиков агентство пока не располагает.

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин в августе сообщил РИА Новости, что Шатунов принял решение исключить из своего репертуара песни группы и исполнять на концертах только свои произведения. По словам Разина, представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение песен группы "Ласковый май", на что певец заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он их "уже перерос".

Разин подчеркнул, что хиты "Белые розы", "Седая ночь" и другие теперь можно будет услышать на концертах только в исполнении продюсера в качестве солиста группы. Разин также сообщил, что Шатунов через своего представителя запретил "Ласковому маю" исполнять песни, которые он написал специально для своего альбома и своих концертов.

В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам".

"Ласковый май" — советская и российская популярная музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался большой популярностью.