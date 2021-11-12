Звезды поп-музыки перепели хиты в трибьюте «13 друзей Билана»

Ранее несколько недель подряд выпускались отдельные синглы из этого альбома.

Дуэты с обновленным саундом исполнили вместе с Биланом Клава Кока («Держи»), Zivert («Это была любовь») и Jony («Believe»).

Свои каверы песен Билана представили Филипп Киркоров («Химия»), Светлана Лобода («Малыш»), Ваня Дмитриенко («Невозможное возможно»), Artik&Asti («Я так люблю тебя»), «Руки Вверх!» («Полуночное такси»), Артур Пирожков («Задыхаюсь»), Niletto («Я просто люблю тебя»), Ани Лорак («Стань для меня») и Юрий Шатунов («Про белые розы»). Кроме того, в релиз вошел дуэт Мари Краймбрери и Мота «Ты должна рядом быть».



Обложка релиза

Обложка стилизована под титры популярных фильмов «12 друзей Оушена» и «13 друзей Оушена». Кстати, несмотря на название, на самом деле в релизе задействованы 14 артистов и групп.