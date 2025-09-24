Дима Билан продолжил «На берегу неба» в «Что-то на родном»

Новое видео - оммаж его легендарному хиту «На берегу неба», которому уже более 20 лет. Загадочная девушка с фото в соцсетях оказалась главной героиней видео.

Съёмки прошли весной в Венеции. В клипе артист возвращается в знакомые места и даже появляется в той же футболке, что и два десятилетия назад. Новая работа продолжает историю старого хита, но в современном звучании. Песня сочетает ностальгию и новые чувства. По мнению поклонников, получилось трогательно. Кто-то погрузился в личные воспоминания, а кому-то работа показалась настоящей машиной времени, переносящей в юность.



Дима Билан

Дима Билан отметил, что изначально не планировал создавать сиквел. Но во время работы над композицией он понял, что настроения треков совпадают. Артист выразил благодарность актрисе Полине Подплетенной, которая наполнила видео теплом и романтикой. Для него съемки в Венеции стали возвращением в закольцованное время и источником вдохновения. Премьера клипа состоялась в день осеннего равноденствия, что подчеркивает настроение легкой грусти и размышлений.

Напомним, в начале нулевых сингл «На берегу неба» стал одним из самых ярких радио-хитов.