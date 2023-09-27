Дима Билан ищет Анну Чиповскую в клипе «Острой бритвой»

Новая песня легла в основу шестой серии музыкальной кино-саги «Вселенная GM», созданной поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Дарьей Кузнецовой. Авторский сериал «Вселенная GM» состоит из серии музыкальных короткометражек, объединённых общей историей магического артефакта. Его слоган: «Не бойся своих желаний. Бойся их последствий».

По сюжету герой Димы Билана не смог принять самое важное решение в своей жизни, и теперь ему предстоит путешествие через века, чтобы вернуться в нужное время и быть рядом с той, кто пленил его мысли и сердце. Но каким образом он сможет всё вернуть на свои места? Волшебная монета с инициалами «GM» снова изменит жизнь героя, и будет требовать оплаты за исполнение его желания.



Дима Билан

«Как я себе представил: история клипа «Острой бритвой» рассказывает о любви, которая простирается сквозь время, истинная любовь родных душ, - говорит Дима Билан. - Мне нравится погружаться в прошлое, находить там ответы и переносить их в настоящее. Есть незыблемые ценности: любовь, мужество и преданность, которые снова и снова находят своё воплощение в нашем современном мире. Я просто обожаю прикосновения к прошлому, к ретро — это для меня фундаментально!»

Главную женскую роль в клипе исполнила российская актриса Аня Чиповская. Съемки видео прошли Санкт-Петербурге. Основные сцены снимали на Витебском вокзале и на станции Шушары, а также в Музее железнодорожной техники. Режиссёром клипа «Острой бритвой» стал Дима Литвиненко.