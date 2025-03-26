Солистка «Моя Мишель» рассказала о несостоявшемся фите с Димой Биланом

В интервью Татьяна рассказала, что попытка создания совместной композиции не увенчалась успехом: Дима отказался от участия, объяснив, что не оценил будущий трек.



Моя Мишель

По словам Татьяны, она написала Диме и предложила песню, но Билану она не понравилась:

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«Это очень красивая песня, но ему почему-то не понравилась. Ну, на самом деле, я сама виновата в том, что я уже, знаешь, нафантазировала, что мы уже на берегу Марокко снимем второе «На берегу неба», бегаем с ним по пляжу, как это будет красиво».

Но, по словам певицы, Дима был честен и быстра дал ответ, в отличии от другого артиста, который согласился на фит с группой «Моя Мишель» и потом «мурыжил» целый год. Имя артиста Татьяна не раскрыла, но сказала, что он медийный. Это только подтверждает, что мир шоу-бизнеса полон неожиданных поворотов и ситуаций, которые могут возникнуть на пути к созданию музыки.