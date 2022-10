«Все будет хорошо»: Звезды вспомнили свой 2006-й на дне рождения Радио Energy

16 лет назад вокалистка и основательница группы «Моя Мишель» собрала свой первый музыкальный коллектив The Fragments и начала писать песни, вспомнила Татьяна Ткачук на дне рождения Радио Energy.

Дмитрий Филатов из Filatov&Karas именно в то время обзавелся «первой тачкой» и, хоть не вылезал с ней из сервиса, умудрился записать первый сольный альбом.

А Глюкоза в 2006 году вышла замуж и выпустила свой сингл «Москва».



Глюкоза

«Это очень счастливый год для меня. В этом году столько всего происходило, открывались новые возможности. И, вообще, у меня была очень крутая свадьба! Я бы еще раз замуж вышла – за того же самого человека», – поделилась Глюкоза.

Отметить день рождения Радио Energy в студию радиостанции приехали также Nansi&Sidorov, телеведущий и шоумен Вячеслав Макаров, Звонкий, Митя Фомин, Тося Чайкина.

Митя Фомин подарил слушателям свой оптимистичный хит «Все будет хорошо» и пожелал всем наслаждаться каждым днем, каждой минутой и каждой секундой жизни.







Митя Фомин

«С некоторых пор я понял, что не могу не петь эту песню, я обязан ее петь, она всегда уместна. Транслируйте в мир все лучшее, что у вас есть, солнечную, позитивную энергию. 16 лет – только начало, пусть каждый год прибавляет опыта, только хороших новостей и хороших артистов», – пожелал радиостанции Митя Фомин.

Марафон стартовал в девять утра – одновременно в прямом эфире, на сайте и в группе Радио Energy в «ВКонтакте», а завершился в девять вечера. В легкой ностальгической атмосфере под девизом «Верните мой 2006-й» звездные гости вместе с топовыми ведущими Саймоном и Сашей Маслаковой (Саймон-Шоу), Богданом Кантемировым и Романом Мироновым (Joyстики), Катей Бодровой (Energy Hot 30), диджеем Аленой Комоловой и всеми слушателями вспоминали, какими 16 лет назад были они сами и любимая радиостанция.

Весь день на Радио Energy звучали главные хиты и музыкальное оформление из прошлого. Знаменитые «Unfaithfull» (Rihanna), «Tell Me Why» (Supermode), «Smack That» (Akon&Eminem), «Call Me When You're Sober» (Evanescence), «Big City Life» (Mattafix) сменяли лучшие синглы и новые треки в исполнении гостей студии. В атмосфере 2006-го новые песни казались эксклюзивом, что создавало настоящую живую связь времен.



Тося Чайкина

«Сегодня мой дебют в студии Радио Energy, и поэтому немножко волновалась, но в итоге реально кайфанула, потому что ребята потрясающие, теплые. Помимо музыки, которая лично меня всегда выручает в дороге, Радио Energy открывает новые имена, и это здорово!» – заявила Тося Чайкина.

В день рождения в адрес команды радио прозвучало еще немало добрых слов, поздравления приходили от друзей и слушателей со всей России.

«Оставайтесь такими же молодыми, актуальными, современными и продолжайте совершенствовать мир с помощью хорошей музыки», – напутствовала Татьяна Ткачук, солистка группы «Моя Мишель».