Motörhead показала потерянный альбом «The Manticore Tapes»

В студийный альбом вошли 11 песен, записанных в 1976 году во время самой первой студийной сессии коллектива в классическом составе: Лемми Килмистер, Эдди «Фаст» Кларк и Фил Philthy Animal Тейлор.

Название альбом получил в честь легендарной студии Manticore Studio в Фулхэме, где он и был записан. Музыкальный материал, считавшийся ранее утерянным, был восстановлен при участии давнего соратника Motörhead Кэмерона Уэбба в студии Maple Studios в Калифорнии, а мастеринг выполнил Эндрю Алекель в студии Bolskine House в Лос-Анджелесе.

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Motörhead

«Это настоящая капсула времени и доказательство того, насколько мощным было трио с самого начала!», - гордятся музыканты.

Основатель и певец британской рок-группы Motörhead Ян Фрейзер Килмистр, известный как Лемми, скончался в возрасте 70 лет в 2015 году.