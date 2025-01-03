Микки Ди из Motörhead оказался на грани смерти

Бывший барабанщик Motörhead Микки Ди говорит, что ему повезло, что он остался жив после того, как в период праздников ему диагностировали сепсис.



Mikkey Dee, Ian Fraser Kilmister и Phil Campbell из Motorhead на 57-й премии Grammy 2015

Шведский перкуссионист поделился в социальных сетях новостями о своих проблемах со здоровьем, объяснив, что он был госпитализирован из-за заражения крови, которое он назвал «очень серьезным».

«Я пролежал там три недели, но теперь я дома и борюсь с этой мерзкой бактерией, — поделился он. - К счастью, я получил фантастическую помощь в университетской больнице Сальгренска в Гетеборге, моем родном городе. Так что огромное спасибо всем врачам и медсестрам, которые оказали мне самую превосходную помощь. После нескольких операций я вернулся домой, и все показатели идут в правильном направлении. Мне еще предстоит много восстановления и реабилитации».

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В интервью шведскому изданию Aftonbladet Ди подробно рассказал о своем опыте. Он рассказал изданию, что то, что началось как простое растяжение, быстро переросло в нечто гораздо более серьезное в выходные перед Рождеством.

«Лодыжка распухла как ад, затем она приняла странную форму и вид и стала похожей на пережаренный окорок, — сказал Ди. - Мне стало очень плохо, поэтому мне пришлось ехать на машине скорой помощи в Сальгренску, и там они обнаружили, что у меня критические показатели, поэтому я стал там приоритетным. Это была операция, первая из трех. Они вырезали то, что было мертвым, инфицированным и сильно зараженным. Это был не лучший путь, который я совершил... Еще один день, и я бы играл на барабанах с Лемми на небесах. Я могу это сказать».

По странному совпадению, Ди оказался на волосок от смерти почти через девять лет после того, как 28 декабря 2015 года скончался его коллега по группе Motörhead Лемми Килмистер. Примечательно, что опасения по поводу его здоровья возникли всего через несколько недель после того, как он опроверг в социальных сетях преждевременные сообщения о своей смерти.

Впервые получив известность в качестве участника датской группы King Diamond в 80-х, Ди был принят в группу Motörhead на замену Филу «Philthy Animal» Тейлору на ударных инструментах. Ди оставался в группе до ее распада в 2015 году из-за смерти Лемми и присоединился к немецким рокерам Scorpions в следующем году.