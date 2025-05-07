Статуя лидера Motörhead Лемми Килмистера появилась в его родном городе

«Это улица, где жил Лемми», — говорит скульптор Энди Эдвардс, когда журналист Гардиан въезжает в город Берслем на севере Сток-он-Трента, мимо террасных домов и керамической фабрики. В эту пятницу кортеж проедет по тому же маршруту к рыночной площади Берслема, чтобы открыть статую покойного фронтмена Motörhead, через 10 лет после его смерти — и через 50 лет со дня основания метал-группы.

Фил Кэмпбелл, старейший гитарист Motörhead, будет там, чтобы положить часть праха Лемми Килмистера на постамент.

«Это будет замечательно, наконец-то получить невероятную статую в его родном городе, — говорит Кэмпбелл. - Это будет в некотором роде торжественно, с захоронением его праха, но также и чествованием музыки и фантастического характера, которым он был. Все, что связано с Лемом, значимо и действительно особенно. Его не хватает многим. Он все еще снится мне два-три раза в неделю, наезжая на меня по какому-то поводу».



Статуя Лемми работы скульптора Энди Эдвардса

Статуя долго ждала своего часа. Три года назад Эдвардс — скульптор, создавший статую Битлз в Ливерпуле — написал в социальных сетях о необходимости возведения статуи в честь самого известного сына города. Как и Лемми, он тоже родился в Сток-он-Тренте.

«Я сделал масштабную модель, которую нашли различные группы фанатов, а затем со мной связалось руководство Motörhead, — говорит Эдвардс. - Они вмешались и сказали, что поддержат нас. Они придали нам авторитет».

Инициатива, профинансированная руководством группы, нашла поддержку сообщества: преданная своему делу группа, включая Эдвардса, работала над логистикой, регулярно встречаясь в кафе напротив места установки статуи, чтобы воплотить планы в жизнь.

Он потратил шесть недель на создание подобия Лемми из стаффордширской глины, слушая Motörhead во время работы. Отлитая из бронзы, статуя изображает Лемми с его бас-гитарой Rickenbacker 4001, его голова наклонена к микрофону, играющим вступительный аккорд их хита 1979 года Overkill.

«Это хорошая форма аккорда, поскольку она задействует все его пальцы, потому что он играл на басу как на шестиструнке. И это была первая их песня, которую я услышал», — говорит Эдвардс.

Дизайн вдохновлен эпохой Motörhead начала 1980-х годов — Эдвардс с теплотой вспоминает выступление группы в 1981 году в городском парке Вейл.

Лемми – рожденный 24 декабря 1945 года под именем Иэн Фрейзер Килмистер – провел свое раннее детство в Стоуке и близлежащих Ньюкасл-андер-Лайме и Мэдли. В Стоуке также в 1977 году была сформирована влиятельная хардкор-панк-группа Discharge, чье отличительное звучание повлияло на несколько жанров металла.

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Он умер 28 декабря 2015 года, через четыре дня после своего 70-летия, отчасти из-за рака простаты, диагностированного всего за два дня до его смерти. Статуя является частью более широкого движения Lemmy Forever, которое стремится сохранить дух Motörhead живым.

«Он хотел играть до конца, — говорит Кэмпбелл. - И он как бы играл — он знал, что не в лучшем состоянии здоровья, и мы тоже это знали, но он просто хотел продолжать играть. Мы никогда не говорили о последнем туре или конце Motörhead. Мы всегда говорили о следующей пластинке, следующем туре, следующем альбоме, следующем сингле».

Открытие — это не просто большое событие для фанатов Motörhead. Для Стоука, который в этом году отмечает свое столетие как города, это также признание часто забываемой роли города в истории рока.

«Я считаю, что статуя Лемми не просто увековечивает память об отдельном музыканте, она олицетворяет весь Stokies — их талант и трудолюбие, особенно на музыкальной сцене города», — говорит местный музыкант Филипп Бленкирон.

Певица и автор песен из Стоука Джулия Мосли называет это «чудесным» и «памятником музыкального творчества Стоука. Я уверена, что это будет чем-то вдохновляющим для тех, кто находится в путешествии в музыкальном искусстве».

Кортеж перед открытием статуи начнется в Grumpy's, баре, спрятанном на улице около канала Трент и Мерси в районе Лонгпорт, в нескольких минутах езды от места установки. Там же пройдет официальная вечеринка. Стены украшены разношерстной байкерской атрибутикой, а в глубине комнаты есть небольшая сцена.

«Если бы Лемми жил здесь, это было бы его местное заведение», — говорит владелец бара Расс, рассказывая Эдвардсу о планах на день, включая памятные футболки и браслеты. Они надеются, что это продолжит наследие Лемми — объединять единомышленников. «Ничто не нравилось ему больше, чем видеть, как люди развлекаются», — говорит Эдвардс. «Главное событие — это встречи людей».

Статуя может также стать данью уважения последнему из вымирающего поколения, говорит Кэмпбелл.

«Он был такой уникальной личностью, и я не думаю, что в ближайшем будущем мы увидим еще одного человека, похожего на Лема. Он был чистым рок-н-роллом и замечательным парнем. Его память должна жить, и музыка Motörhead должна жить. Очень здорово, что мы можем сделать это в его родном городе, — добавляет Эдвардс. - Эта статуя призвана дать старт серии мероприятий в Стоуке, которые будут чествовать Лемми и его роль в местной музыкальной культуре. Мы надеемся, что статуя сделает для Стоука то же, что Шекспир сделал для Стратфорда-на-Эйвоне, а The Beatles — для Ливерпуля. Она станет местом паломничества».

Памятник Лемми будет открыт в Берслеме 9 мая.