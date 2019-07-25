Motorhead выпустит юбилейный бокс-сет с раритетными записями

Он будет состоять из 2 CD или 3 виниловых пластинок, 7-дюймовой записи No Class, записи The Rest Of ’79 с B-сайдами, а также туда войдут сборник раритетных фотографий, оформленный под музыкальный журнал «Melody Breaker», буклет туровой программы The Bomber и набор значков.

Мы с гордостью объявляем о юбилейном наборе для коллекционеров Motörhead '1979', а также роскошных выпусках Overkill и Bomber, посвященных 40-летию, которые будут выпущены на BMG 25 октября 2019 года. В них представлены новые мастера альбомов с оригинальных лент, ранее не опубликованные записи концертов 79-го года и целая куча никогда ранее не издававшихся фотографий, памятные вещи плюс интервью с командой, сотрудниками и промоутерами. Только чертов дурак не установит напоминание календаря прямо сейчас!

Супер-делюкс издание коллекции будет оформлена байкерской жилеткой. Выглядеть бокс-сет будет вот так:

Коллекционное издание планируется выпустить 25 октября 2019 года.

Кстати, ютуб-пользователь Lars von Retriever создал ролик с помощью монтажа, в котором Президент США Дональд Трамп якобы поет песню Motorhead Ace of Spades.