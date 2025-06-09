Диана Арбенина воспела любовь: «Мы и есть любовь!»

«Арбенина.Любовь» - это, конечно, переиначенная фраза из песни «Сколько тебе лет»: «Не жди от нее любви, пока не полюбишь сам». Но и в чем-то символ и квинтэссенция всей вообще арбенинской песенной феерии. Концерт большей частью оказался посвящен новому альбому «BloodyMary», - прозвучали почти все, кажется, песни из него. Да, это получилось в ущерб бронебойным хитам Дианы и «Ночных снайперов» за все предыдущие годы, но ведь фанатов предупреждали заранее… Так что без обид. Два года назад Диана уже играла на этом стадионе, который все по привычке продолжают называть стадион «Спартак». Так что ей тут все привычно и знакомо.

Сначала был разогрев в лице Тоси Чайкиной, каким-то чудом оказавшейся тут, хотя еще час назад ей вручали «тарелку» на Премии Муз-ТВ за лучший кавер песни «Земля» Маши Макаровой совместно с группой «Три дня дождя». И «Землю» она тут тоже спела, хотя и извинилась за отсутствие Глеба. Зрители Тосе Чайкиной хлопали, но как-то вяло.

Диана начала с видео-версии только что вышедшего дуэта с рэпером Pharaoh «Делай что можешь», в котором партия рэпера была... полностью обрезана. И слава Богу, иначе непонятно, какой возрастной ценз пришлось бы ставить на афишу, а не привычные 12+.



Диана Арбенина

А дальше пошли песни из «BloodyMary». Начала с первой же «Не смотри на меня». Тут же выяснилось, что ждать качественного звука в этой гигантской бетонной коробке снова не приходится. Я сидел на дальней от сцены трибуне, спускался-поднимался выше-ниже — без толку. Зрители в танцпартере тоже жаловались. Но что поделать? Стадион он есть стадион. К середине концерта звукач героическими усилиями как-то выровнял звук, вернул бас, и даже половина слов у Арбениной стала различимее.

Спела «Наотмашь» из условно-старенького. И уже второй трек альбома - «Линч», где как раз ярко прозвучали бэки из собственного вокала, которые Диана в последние годы полюбила ставить во многие песни «для мощИ», как говаривала Алла Борисовна. В основном в унисон, но иногда с интервалами от основного голоса. Это, конечно, влияние поп-музыки на Арбенину, в попсе так делают вообще все. И уже начала под гитару петь «Рингтоном», как осеклась, остановилась, и сообщила:

«Для тех, кто впервые на нашем концерте, - мы очень странно относимся к паузам. Очень странно. Поэтому капец вам — пауз не будет! Мы будем петь одну за другой, одну за другой, одну за другой. И может быть, тогда мне удастся спеть больше песен, чем обычно получается».

Забегая вперед, конечно, ничего из этого у Дианы не получилось. Как это? Поговорить между песнями, - ну какой же концерт Арбениной без этого? И все равно успела спеть все, что хотелось. И как без приколов? В те же «Рингтоном» музыкантам захотелось вставить диско-кусок с бахающими барабанами, а потом взорвать огненные столбы перед сценой для эффекта. И сделали. Диана тут же сообщила, что хочет танцевать. И начала гормонально «танцевать» примерно так же, как она делает упражнения для пресса в своих спортивных челленджах в соцсетях. Зато гитаристу было что поиграть, пока она танцует. Живой концерт, и это прекрасно. Нон-стопом заодно все это незаметно перетекло в хит «Асфальт». И да, саксофона на сцене так и не появилось, хотя в песне он звучит. Певица сделала внушение публике, что та поет слишком тихо, и заставила их восторженно петь громче.



Диана Арбенина

«Серф» из нового альбома прозвучал невероятно расслабленно для Арбениной, а вот припев «Все в твою пользу» - напротив, крайне нервически, чтобы визави не расслаблялся слишком уж. После чего ее шепоту с тем же текстом верить как-то совсем не хотелось, признаться. Юморные «Кузнечики» прозвучали с таким же юморным видеорядом на весь огромный экран. Всего, кстати, в зале было 4 видеоэкрана — один большой на заднике, два узких на бокам сцены, и еще один в центре танцпола. Жаль, что крупных планов на них было маловато, только средние и дальние. «Вот и я» с этими синтами из 90-х хороши были этими полу-трагическими, казалось бы, арбенинскими всхлипами «вот и я» под двухдольную раскатистую бочку. Но все не так, как кажется. Арбенина тут же объяснила диспозицию:

«А теперь представьте, что вы идете к человеку, который на вас забил, вас не ждет, но которого вы любите. Вы можете сделать так, чтобы он вас впустил? Если вы скажете «вот и я» (стеснительно изобразила Арбенина), - не получится у вас ничего. А если вы скажете «вот и я!» (с вызовом прокричала Диана), то…»

Женская хитрость, получается. Вот оно что. Затем Диана пригласила на сцене «существо, благодаря которому я написала одну из самых трогательных своих песен». Этим существом оказалась собака породы сиба-ину по кличке Арчи (раньше у певицы был сенбернар и какая песня получилась в честь него — говорить не стоит!), а самой трогательной песней - «Обстоятельства» со строчкой «пес японский на вокзале» из нового альбома. «Это Хатико, конечно», - прокомментировала Диана, погладив пса и бросив вкусняшку куда-то за кулисы, чтобы он сам убежал со сцены.



Диана Арбенина

Что касается декораций, то их фактически не было. Все исключительно функциональное: устройства пиротехники подсвечены как линии электропередач, электрощитки как на подстанциях. Тема электрики, ненавязчиво поданная. Но как будто для стадиона стоило бы постараться больше.

«Люди делятся две категории: одни люди боятся старости, а других старость боится. Мне кажется, что меня старость боится, а не наоборот», - заявила Арбенина в видео-подводке к «Сколько тебе лет», завершившейся долгим психоделическим боем гитары.

Арбенина потом пошла в зал, это всегда часть отдельного сольного шоу и много сожженных нервных клеток для охранников.

«У охраны такое напряженное лицо. Ребята, все хорошо, это же люди! Меня еще ни разу никто из них не обижал. Ни разу. Обижали только близкие. Что поделать...»

Со всеми здоровалась, у кого-то что-то спрашивала, начинала петь какие-то фразы, и ей это быстро надоедало. В итоге она оказалась на дополнительной мини-сцене посреди танцпола. Там «нашлась» гитара, она принялась петь под нее «Ты дарила мне розы», и вдруг случилось внеплановое мини-шоу. «Розы» пел, конечно, весь зал вместе с ней. Гитарист со сцены попытался сыграть соло, - но все звучало дико в разнобой, и поначалу было непонятно, какой именно эпик-фейл случился. Диана резко остановилась, и заявила:

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«А теперь мне сделайте так, чтобы я слышала гитару! У меня нет сигнала вообще. Я выгляжу как дебил, который в первый раз вышел на сцену. Дайте мне нормальный сигнал! Даешь сигнал!»

И теперь стало понятно. Звук от гитары не шел в гарнитуру ни Дианы, ни ее музыкантов. И они все играли по звуку из порталов, что синхронности явно не способствовало. И хотя мешало это только музыкантам, а сама Диана под свою гитару звучала вполне себе четко и ровно, - ее это явно вывело из себя.

«Сигнала нет, чуваки! Дайте сигнал! (потренькала она аккорды «Авиарежима») О, сейчас появился. А сейчас пропал. Нету! А сейчас нету сигнала, но я все равно буду петь!»

В сердцах Диана даже выбросила гарнитуру с микрофоном. И тогда безуспешно пытавшемуся найти «сигнал» звукачу пришлось своей рукой превратиться в стойку для микрофона. Диана еще и подпихивала его руку-стойку повыше, когда он опускал ее. Зрелище уморительное. Арбенина еще и сыграла заводной рок-н-ролл на своей гитаре, просто для настроения. Она упрямая.

«Я сказала, что я не уйду! Но это вообще, конечно, капец. Это худшее, что могло произойти сегодня. А я думала, ну почему у нас сегодня был такой хороший саундчек... Дайте сигнал! Я сказала, что не уйду, пока не спою нормально песню. Не уйду! Мы так хотели сюда спуститься, я так хотела придти сюда именно к вам (указывая на танцпол и задние трибуны). И вот такое… А вы можете открыть рот и сказать, что произошло? Людей много? Вас много! Поэтому рвется сигнал!»

Считаю, что после этого Диана Арбенина просто обязана написать песню «Дайте сигнал».

Из танцпола Диана еще спела под гитару песню Высоцкого «Кони привередливые» (кстати, только тут поклонники не смогли подпеть ей), «Пусть нам повезет» опять же с ключевой фразой «Это и есть любовь», - а для длинного путешествия по танцполу и даже по трибуне обратно к сцене понадобился хит «Морячок», неимоверно растянутый, и в этой толпе спетый совсем неидеально. Лично мне за любимого «Морячка» было обидно… Хотя шоу получилось знатное — букеты от поклонников, пробежки, карабканье по металлическим трубам вверх и вниз.



Диана Арбенина

Гитарой не ограничилось. Арбенина села за пианино, и спела «Реагенты», - самое неудачное, кажется, название песни, учитывая совершенно гениальную фразу этой песни «Я уйду от тебя к тебе», - на миллион долларов. Сложно сказать, что именно звучало от ее пальцев на пианино, а что было на многослойном плейбэке, - но все вместе прозвучало стройно и драматично. И завершилось серьезным признанием.

«А что такое любовь? Можно ответить на этот вопрос высокопарно, - что это защита, верность, что это смысл и так далее. Но я отвечу на этот вопрос иначе. Любовь — это спать в одной постели, завтракать, ужинать, ездить вместе в какие-то страны, забота, - вот это любовь. И желательно, чтобы еще были какие-то маленькие люди, которые счастливы от того, что вы вместе. Вот это — точно любовь, а остальное — бла-бла-бла», - на видео сформулировала свою позицию Диана.

«Бог ушел», «Неторопливая любовь», «Инстаграм», - все это Диана сочла особенно нужными акцентами в программе, и спела максимально драматично, на разрыв, нон-стопом. Брит-поповые гитарные аккорды возвестили шлягер «Разбуди меня», изрядную долю которого пропели поклонники, и в какой-то момент все ушло в какой-то электро-поп с придыханиями Дианы. От фразы «Катастрофически» зрители пришли уже в совершенный восторг, но как же замедленно-трагически, почти по слогам, Арбенина произносила эту фразу «катастрофически»… Она кудесница, что уж. Когда звучит фраза «мы срослись плавниками», - это же вершина музыкальной поэзии. Найдите-ка аналог у Сабрины Карпентер или Билли Айлиш, - нет их. «Катастрофически тебя не хватает», - ну найдите аналог. Нет его. Диана Арбенина одна.

«31 весна» - уже давно не закрывающая песня у Арбениной, что по-настоящему зрело и круто. У нее хватает других мощнейших песен. Она закрыла этот гешефт. Даже Лепс не может позволить себе не петь «Рюмку водку» в финале концерта. Но у Дианы все иначе. Она насытила эту песню нитями гитарных соло, но не поет в финале.

Просто потому, что у нее есть еще бронебойная «Юго-2» с этими синти-поповыми сентенциями и драматичными интонациями. А затем можно скандировать «Мы и есть любовь», и после этого весь стадион «Спартак» скандирует это многотысячными голосами и многократно. Это как молитва, как мантра. Но Диана не была бы Дианой, если вдруг не стала бы петь новенькую «Назови меня», - она влюблена в свой новый альбом. Вот тут зрители не очень поняли. И уж очень странно прозвучали эти семплированные придыхания после ухода Арбениной со сцены. Дело даже не в сексуальном подтексте, а в длительности. «Ну кончи уже!», - советовали зрители на трибунах. Диана долго не «кончала».



Диана Арбенина

Но на бис все-таки вышла. Под пианино спела «Секунду назад» с каким-то семплом трещания часов, который в какой-то момент Арбенина потребовала выключить. Кстати, в этой песне звучит «Я больше не верю в любовь, извините - жестокий урок», - но все-таки спела именно тут и сейчас. Потом «Цой», завершающийся скандированием под бочку, и финальная «Гавань».

Диана Арбенина пересоздала всю свою Вселенную под новый альбом с ключевой фразой «Я уйду от тебя к тебе» и вокруг переосознанной темы любви. Эти пластичные темы многократно осмыслялись Арбениной совершенно в разных контекстах, в разные фазы своей жизни. Теперь вот так. «Все будет хорошо». И «найди свою гавань». Кажется, такой семейной Диану Арбенину мы никогда еще не видели. Хотя мало кто знает про ее семью, если честно. Но она формирует именно такой контекст. Это мило. И очень талантливо.

Гуру КЕН

Фото: Мария ПОСПЕЛОВА