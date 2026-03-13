Диана Арбенина воспела свои неполадки со звуком: «Дайте сигнал»

На создание песни артистку вдохновили технические неполадки на ее концерте на московском стадионе «Спартак» в июне 2025 года.

««Июньская бойня» на стадионе "Спартак" вдохновила артистку, - сообщили представители Дианы Арбениной. - Теперь её легендарная фраза "Дайте сигнал" звучит как мантра – и для всех поклонников творчества Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов», и для влюблённых, которым нужна определённость в отношениях. "Она просто обязана написать песню "Дайте сигнал" – поклонники помнят стадионный концерт в июне 2025 года в Москве, когда Диана Арбенина устроила "технические разборки" во время выступления. Фраза "Дайте сигнал" стала знаковой для всех зрителей: в ней и характер артистки, и любовь к слушателям, и уважение к музыке и музыкантам. "Выкрутить чувства на максимум" как может только она – дерзкая, неудержимая и в то же время очень трогательная Диана Арбенина. "Дайте сигнал" как крик о помощи, когда пытаешься понять то, что не могут выразить слова. "Дайте сигнал" как монолог того, кому не всё равно».



Диана Арбенина на стадионе «Спартак»