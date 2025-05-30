Диана Арбенина и Pharaoh дропнули «Делай, что можешь», вызвав споры

В начале песни цитируются слова Иисуса Христа из седьмой главы Евангелия от Иоанна, а затем рэпер с ненавистью проклинает всех подряд - Москву, журналистов и вообще всех, кто проходил мимо.

Арбенина в своих куплетах читает мотивационную мелодекламацию «Делай что можешь, Арбенина», объясняя, что только она может сделать так, как никто другой.

Припева в песне нет.

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Диана Арбенина

Pharaoh оказался любимым рэпером Дианы Арбениной, о чем она призналась на своей пресс-конференции еще в 2017 году. Pharaoh, в свою очередь, упоминал Арбенину в треке «Омертвение».

Фраза «Вали из группы, Арбенина», спетая Дианой, уже стала предметом бурных обсуждений в чатах артистки.