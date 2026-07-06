Диана Арбенина упала в воду во время выступления на сап-фестивале

51-летняя артистка решила максимально сблизиться с публикой и в разгар концерта прыгнула к зрителям, разместившимся на сапбордах. Перемещаясь с одной доски на другую и не прерывая вокал, она попыталась сохранить равновесие, но в какой-то момент сорвалась и упала в воду.

Видео инцидента мгновенно разлетелись по соцсетям. На кадрах заметно, как Арбенина, выбравшись из воды, решительно отклоняет предложенную помощь и, к изумлению публики, снова ныряет. Еще несколько раз, пытаясь забраться на нос сапа, она теряла устойчивость и падала, увлекая за собой и сидевших на доске зрителей. Благодаря оперативной работе спасателей, которые незамедлительно оказались на месте, никто из участников и зрителей не пострадал.



Диана Арбенина

«Шанс, что Арбенина пойдет по сапам, упадет в воду, потом сама нырнет несколько раз, уронит спасателя в воду, минимален, но никогда не равен нулю», — иронично прокомментировал произошедшее один из очевидцев в подписи к своему видео.

Пользователи Сети встретили выходку Арбениной с восторгом. В комментариях поклонники отмечали, что это было лучшее живое шоу, которое они видели за последнее время.