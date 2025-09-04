Диана Арбенина показала «Вот и я» на «Спартаке»

Видеоряд, снятый 7 июня на московском стадионе «Спартак», передаёт мощную энергетику живого концерта.

Клип разительно отличается от предыдущих видеоработ артистки. Вместо остросюжетной истории и наполненных отсылками метафорических кадров – чистый драйв, энергия и полный контакт с публикой. Динамичная съемка с дрона и общие планы с огромной толпой поклонников, двигающихся в одном ритме с артисткой, подчеркивают ее эмоциональную связь с аудиторией.

«Нам было важно запечатлеть каждого зрителя, который чувствует себя в этой песне и тоже кричит: “Вот и я! Вот и я!”. Масштаб июньского выступления на стадионе “Спартака” помог осуществить эту идею с нужным размахом», - говорит Диана Арбенина.



Диана Арбенина на «Спартаке»

«Вот и я» – один из самых заметных треков с альбома «Bloodymary», вышедшего марте этого года. Пластинка ознаменовала новый этап в творчестве артистки – релиз стал самой экспериментальной работой Дианы за последние годы как в плане звучания, так и лирики. В середине сентября Диана Арбенина отправится в масштабный тур по России и СНГ, в рамках которого сыграет более 20 концертов и исполнит песни с нового альбома, а также все лучшие хиты.