Miravi беспокоится за будущее «Земли»

Известная своими коллаборациями с такими выдающимися исполнителями, как Гио Пика, Баста и Elman, Влада Miravi вновь удивляет и захватывает, обращаясь напрямую к сердцу каждого человека. На этот раз её голос становится голосом самой Земли, молящим о спасении в эпоху безразличия и разрушения.

Трек, выпущенный лейблом VK Records, виртуозно сплетает аутентичные народные интонации с актуальным, многослойным звучанием, создавая мощный эмоциональный эффект.

««Земля» – это не просто песня, это пронзительный монолог планеты, израненной человеческой безответственностью. Влада Miravi, как никто другой, передаёт боль умирающей природы, проникая в самые глубины человеческой души. Небеса изрезаны шрамами, горы безмолвно застыли во льду, а реки превратились в потоки горьких слёз. Безысходность, холод и тишина – предвестники гибели, отражаются в каждой строчке», - говорится в описании к песне.



Miravi

За свою творческую карьеру Miravi зарекомендовала себя как исполнительница, умело сочетающая смелость эксперимента и уважение к традициям. Её музыка – это мост между прошлым и настоящим, между фольклорными мотивами и современными аранжировками.