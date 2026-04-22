Карина Кросс приедет на выпускной к тем, кто снимет видео на ее песню

24 апреля состоится премьера дуэта Карины Кросс (Kara Kross) и Кирилла Теплова (ТепловЪ) - совместный трек «Выпускной». В честь релиза исполнители запускают масштабный конкурс для учеников и выпускников по всей стране.

Для участия необходимо всего лишь снять видео под официальный звук и выложить его в социальных сетях, отметив артистов. Героями видеоролика могут стать выпускники, учащиеся классов помладше и даже учителя.

Победителей конкурса Карина Кросс и Кирилл Теплов выберут лично, просмотрев все опубликованные работы.

Главным призом станет живое выступление артистов на выпускном вечере школы-победителя. Организаторы отмечают, что артисты отправятся в любой регион России.



Карина Кросс — популярный инфлюенсер, певица и актриса, активно развивающая музыкальную карьеру и участвующая в телевизионных проектах.. Ее вклад в развитие социальных инициатив отмечен наградой Государственной думы Российской Федерации.

Кирилл Теплов - восходящая звезда российской эстрады, победитель конкурса «Родники. Дети 2025» и один из любимцев жюри на шоу «Ты супер!».