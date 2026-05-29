Ариана Гранде поделилась переживаниями в «Hate That I Made You Love Me»

Новая песня звучит заметно мрачнее и эмоциональнее последних релизов артистки. Над треком вместе с Арианой работали Макс Мартин и ILYA, а сама певица в одном из недавних видео называла альбом «немного диким» и призналась, что впервые позволила себе быть менее осторожной в творчестве. Судя по настроению «Hate That I Made You Love Me», это будет одна из самых личных и откровенных её пластинок за последние годы.

Релиз сопровождается атмосферной промокампанией. Несколько дней назад Гранде показала тизер клипа, в котором появился Джастин Лонг: актёр с тревогой смотрит в зеркало заднего вида, где внезапно появляются глаза певицы. Полную версию видео обещают выпустить 1 июня.



Альбом «Petal» станет продолжением «Eternal Sunshine», который в 2024 году дебютировал на вершине чарта Billboard 200 и подарил Ариане хиты «Yes, And?» и «We Can’t Be Friends». Позже пластинка снова вернулась на первое место после выхода делюкс-версии «Brighter Days Ahead». За это время Гранде успела записать музыку для двух частей «Злой», получить «Грэмми» вместе с Синтией Эриво за «Defying Gravity» и вернуться в большое кино — уже этой осенью её можно будет увидеть в комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава» с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером.

«Petal» выйдет 31 июля — прямо посреди мирового тура Арианы, который стартует в июне и завершится серией концертов в лондонской O2 Arena.