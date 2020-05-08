Джастин Бибер и Ариана Гранде спели «Stuck with U» с поклонниками

Это первый трек из музыкального сборника, в котором участвуют благотворительные организации из SB Projects. Детский фонд First Responders финансирует гранты и стипендии для детей работников здравоохранения, техников скорой медицинской помощи, парамедиков, полицейских и пожарных, служащих на передовой во время глобальной пандемии.

«Я не могу полностью сформулировать, как же я рад, как мы долго ждали, чтобы сделать это! - написала Ариана Гранде в соцсетях. - Этот момент действительно означает гораздо больше, чем он мог бы иметь, если бы это произошло каким-либо другим образом или если бы это была какая-то другая песня. Возможность отдать свой голос этому проекту и совместная работа над ним была настолько полезной, и я действительно просто люблю эту песню так сильно».



Джастин Бибер и Ариана Гранде в период отношений

Прилагаемое видео представляет собой комбинацию видеороликов, присланных фанатами, которые посетили бы выпускной в это время года, а также бесчисленное количество других, которые проводят время с любимыми во время заказов коронавируса на дом.

«Я хочу, чтобы вы, ребята, веселились в карантине. Это песня для выпускного вечера для всех, кто не может сейчас пойти на выпускной», - написал Бибер, когда просил фанатов представить клипы.