Новый документальный фильм о Джастине Бибере выйдет в октябре

Фильм рассказывает о презентации альбома Changes на крыше отеля Beverly Hilton во время специального новогоднего концерта , который состоялся 31 декабря 2020 года. В документальном фильме рассказывается о возвращении 27-летнего певца в музыкальное пространство с его первым полноценным концертом за три года после пандемии COVID-19, перевернувшей туристическую индустрию и вынудившей его отложить свой тур. Приблизительно 240 фанатов посетили шоу лично, в то время как остальной мир смог посмотреть прямую трансляцию с платформы VenewLive.

Фильм снимает Майкл Д. Ратнер, который также был руководителем и исполнительным продюсером его документального сериала на YouTube Originals «Джастин Бибер: Времена года и последующие меры».

«Выступать вживую и общаться с моими поклонниками через музыку очень важно для меня, - говорит Бибер. - Особенно в прошлом году возможность делиться своими песнями, чтобы приносить людям счастье в такое печальное и пугающее время, значила для меня чрезвычайно много. Этот фильм документирует напряженное и захватывающее время готовки к возвращению на сцену в этом сезоне настоящей неопределенности. Он о том, как мы приехали вместе с моей командой, преодолели препятствия и устроили особенное шоу в окружении друзей и семьи, - все это здесь».



Justin Bieber

Продюсерами фильма являются компании Ratner's OBB Pictures, Bieber Time Films и Scooter Braun Films.

«Наш мир» подробно рассмотрит закулисную работу Бибера и его компании по созданию шоу, соблюдая протоколы COVID по охране здоровья и безопасности, а также личную жизнь его и его жены Хейли.

«Джастин Бибер: Наш мир» - это натуральный и беспрецедентный документ Джастина и его близких в решающий период его жизни и карьеры, - добавила Дженнифер Салке, глава Amazon Studios. - Кинорежиссер Майкл Д. Ратнер прекрасно передал дух Джастина в редкие моменты как на сцене, так и за ее пределами. Мы рады пригласить поклонников Бибера по всему миру, чтобы увидеть поистине интимное изображение одного из самых знаковых музыкантов мира».