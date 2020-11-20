Шон Мендес и Джастин Бибер боятся стать монстрами

Карьеры Шона Мендеса и Джастина Бибера стартовали очень рано, и уже в юном возрасте оба стали мировыми звездами. «Мне было 15, когда мир поставил меня на пьедестал», - поется в песне «Monster». В клипе режиссера Колина Тилли, с которым часто сотрудничал Джастин, оба певца поют, стоя на бетонной площадке-«пьедестале», а вокруг сверкают молнии.

Трек «Monster» войдет в четвёртый альбом Шона Мендеса, релиз которого запланирован на 4 декабря. Заглавный сингл «Wonder» был уже представлен в октябре, отдельно вышла акустическая версия. Всего в альбоме будет 14 треков, он доступен для предзаказа на сайте артиста.



Shawn Mendes, Justin Bieber