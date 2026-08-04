Сосо Павлиашвили и Максим Фадеев показали клип «Я не вернулся»

Песня была выпущена в преддверии 9 мая, а теперь появился клип, в котором Сосо один стоит на сцене и проживает песню.

«Уже много лет я пишу и выпускаю песни в преддверии 9 мая, - говорит композитор и продюсер Максим Фадеев. - Этот день многое значит для меня и моей семьи - почти все мужчины по линии моего отца погибли в войну, а сам он вырос в детском доме. В этом году я написал несколько произведений, которые выйдут в преддверии праздника. Одна из них - «Я не вернулся» на стихи Наташи Касимцевой. Это очень сложная песня - и вокально и эмоционально. Ее побоялись исполнить несколько хорошо известных вам артистов. Единственным, кто не побоялся, стал Сосо Павлиашвили . Я очень благодарен ему за то, как он исполнил «Я не вернулся»».



Сосо Павлиашвили