Диана Гурцкая с помощью ИИ воссоздала образ покойного мужа в клипе «Милый мой»

Это не эффект ради эффекта, а предельно личная история. В кадрах клипа собраны те самые мгновения, которые все эти годы оставались за кадром и жили только в памяти артистки.

Новая работа Дианы Гурцкая попадает в самый острый культурный тренд современности, так называемую индустрию Death Tech, где технологии становятся инструментом сохранения памяти и эмоциональной связи. Создание цифрового двойника, чат‑бот умершего человека, возможность общаться с близкими, когда их уже нет рядом, — все это больше не фантастика. В этом контексте новый клип Дианы Гурцкая — не просто медиапродукт, а осмысленное высказывание на стыке искусства, этики и новых технологий.

Медиапроект подчеркивает важный нюанс: речь идет не о «бессмертии в коде» и не о попытке заменить утрату, а о бережной визуализации того, что хранится в сердце. Это способ сохранить интонацию, атмосферу, настроение — то, что невозможно передать словами.

«Наши моменты вдвоем никто никогда не снимал на камеру, но каждое мгновение вместе с Петей я помню до мелочей. Он и сейчас всегда со мной — в моем сердце и теперь в этом клипе», — поделилась Диана Гурцкая.



Диана Гурцкая

Особую глубину этой истории придает тот факт, что Петр Кучеренко влюбился в Диану именно, когда услышал ее а капелла. Музыка стала той самой точкой отсчета их истории любви. В голосе артистки он услышал не только талант, но и редкую искренность и с того момента неизменно поддерживал все ее творческие начинания и идеи. Он был тем человеком, который верил в самые смелые замыслы Дианы и помогал им обретать форму.

Новый клип — это не «случайный ролик из нейросети», а полноценная режиссерская работа. Каждая сцена рождалась из описания и визуальных референсов, а затем дорабатывалась режиссером и AI-креатором. В качестве основы для промптов использовались архивные фото, реальные локации, сценические образы и детальные описания сцен. Работа по созданию клипа проходила больше трех месяцев.

Песня «Милый мой» — одна из самых эмоциональных работ артистки, а новый клип стал для нее личным высказыванием о памяти и любви к покойному мужу.