Суд заблокировал сайты с пиратскими копиями песен Artik & Asti

Согласно материалам дела, в суд с иском о защите исключительных прав на музыкальные произведения «Гармония», «Грустный дэнс», «Истеричка» обратилось музыкальное издательство «С.Б.А. Мьюзик Паблишинг».

«Исковые требования мотивированы тем, что истцу принадлежат исключительные права на вышеуказанные музыкальные произведения, ответчик, будучи провайдером хостинга сайтов, совершает действия и создает условия для неправомерного использования музыкальных произведений без согласия истца», — отмечается в документе.

Представитель ответчика, в свою очередь, настаивал, что не является владельцем сайтов, размещающих пиратский контент, а лишь оказывает услуги хостинга. Он просил отклонить иск.

Суд изучил скриншоты страниц сайта, запись видео-захвата экрана, акты мониторинга Роскомнадзора и удовлетворил иск.

«Запретить ответчику создавать технические условия, обеспечивающие размещение, распространение, доступ и любое иное использование музыкальных произведений «Гармония», «Грустный дэнс», «Истеричка» на сайтах информационно-телекоммуникационной сети интернет», — сказано в решении суда.

Оно направлено в Роскомнадзор для исполнения. О каком сайте идет речь, в решении суда не указано.