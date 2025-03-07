«Быть счастливой»: Seville поздравила поклонниц песней

Певица исполнила композицию «Быть счастливой», которая стала настоящим подарком к весеннему празднику.

«Каждая девушка может узнать себя в этой песне», – заявила Seville в эфире драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».



Seville

Три года назад она впервые появилась в студии драйв-шоу. Тогда перед ними была хрупкая, скромная девушка, а сейчас – уверенная в себе артистка, отметили ведущие Денис Курочкин и Иван Броневой.

«Я просто артист, который делает свою работу и любит ее, – ответила Seville. – Все эти годы я каждый день занимаюсь вокалом. Вчера, позавчера, и сейчас после эфира поеду на занятия. В декабре была небольшая пауза на пару дней, потому что 31 день без выходных – это сложно. И после – снова в бой».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Композиция «Быть счастливой», рассказала Seville, ждала выхода почти три года. Сначала вышел трек «Кукла», где был только припев этой песни. И вот, спустя время, она вышла в полной версии. Живая премьера в радиостудии восхитила ведущих.

«Как она двигалась! Я вообще хотел танцевать, но залип на ее движениях», – отметили они энергетику и харизму Sevill.

Все ее мысли сейчас о новом концертном туре по Дальнему Востоку, который стартует 17 марта с Новосибирска, поделилась артистка.

«Впервые буду выступать в некоторых городах, и мне не терпится встретиться со зрителями», – призналась Seville «Авторадио».