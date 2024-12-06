Seville пытается помочь в «Гори, гори»

«Гори, гори» – эмоциональная и меланхоличная песня с мягким, мелодичным поп-звучанием. Инструментал трека построен вокруг фортепианной мелодии и получает развитие ближе к концу с соло электрогитары и протяжным сэмплом скрипки в аутро.

Текст песни Seville передает историю сложных отношений, в которых герои балансируют между обидами, истериками и сомнениями в попытке сохранить близость вопреки всем испытаниям: «гори, гори, моя звезда – я все еще с тобой – гори, гори – пусть вопреки, но ты еще живой».

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Seville

Песня Seville «Гори, гори» вошла в саундтрек сериала «Дайте шоу».