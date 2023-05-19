Seville про стресс и отношения с Артемом Умрихиным

За год этот трек стал десятикратно платиновым, а артистка — настоящей светской львицей. Певица прокомментировала свой вклад в успех, а также заслуги в этом создателя и руководителя коллектива Артема Умрихина.

«Artik участвует в процессе записи абсолютно на каждом шагу, в том числе, когда я пишу свой вокал. Поэтому львиная доля заслуг принадлежит именно ему, да и в целом всей команде, которая является надежным тылом».



Seville

В эфире «Авторадио» Севиль Велиева также рассказала, как получила предложение войти в группу.

«Это было около полутора лет назад. 8 ноября 2021 года я выложила в сеть свой кавер «Чувства», и через 4 часа мне написал Artik, а через пару дней мы встретились. Спасибо людям, которые под моим постом начали отмечать Артема. Причем, я не поверила, когда на заблокированном экране впервые увидела уведомление о сообщении от него. Я даже не сразу его открыла, потому что было очень много фейковой информации, не придала этому значения. Потом, когда я отслеживала комментарии, увидела, что это верифицированная страница Artik и поняла, что это действительно он».



Seville

В студии в исполнении Севиль Велиевой также прозвучали нашумевшие треки «СО2» и «Кукла». А ведущие шоу Брагин, Гордеева и Захар напомнили артистке ее же цитату: «Когда мне в жизни больно, я пою. И в этом мое счастье, что могу изложить все в песне, играя роли, в которых когда-то жила». В связи с этим ведущие поинтересовались у нее, неужели для того, чтобы творить, обязательно нужно страдать?

«Думаю, у всех в жизни случаются определенные сложности, в том числе страдания. На вопрос «как мы управляем негативными эмоциями?» каждый может ответить себе сам. Я, например, стрессую, и чтобы этот негатив не выливать на людей и не быть деструктивной по отношению к себе, а, наоборот, расшириться, я эту энергию перенаправляю в запись или сочинение песен».

Артистка также прокомментировала свой клип на трек «Кукла» и аналогию с тем, что в ее новой творческой жизни теперь есть некто, кто дергает за ниточки и кому ей приходится подчиняться.

«Диктатуры нет. Я с чистой душой говорю, потому что мой продюсер также и партнер по бизнесу, и коллега. У нас нет такого, что ты обязана то и это, но каждый понимает пул своих обязательств. Единственное, я постоянно прихожу за советом, да и просто пообщаться. Artik является наставником в моей жизни. Но он очень не любит, когда я о нем говорю, даже хорошо, а плохо я о нем никогда и не отзывалась».

Кульминацией живого концерта на шоу «Мурзилки Live» стала премьера совместной с Артемом Качером песни «Один из двух». Музыкант присоединился к эфиру, несмотря на плотный график своего личного концертного тура и пополнение в семействе. Фит вышел около месяца назад, а недавно прошли съемки клипа. Артисты поделились, что съемки в ванной проходили в очень холодной воде. Чтобы пройти это испытание и получить нужную картинку, Севиль пришлось договариваться со своим телом.



Seville и Артем Качер

«Вода и правда была ледяная, но у меня уже был подобный опыт после клипа «Гармония», когда я вся мокрая сидела на ледяном полу и договаривалась со своим телом: «Пожалуйста, не простывай, это часть твоей работы, будет картинка изумительная».

Очень скоро зрители вновь увидят артистов вместе, на этот раз на телеэкране. 20 мая в 15.00 стартует новый сезон культового шоу «Очень Караочен» на МУЗ-ТВ, где Артем Качер выступит в роли ведущего. И премьерный выпуск как раз будет с Севиль, приоткрыли исполнители завесу для слушателей «Авторадио».

«Проект очень крутой. Что нового? Это - я. Будет такое теплое, интересное общение с гостями. Я попытался задавать не какие-то избитые вопросы гостям, а раскрывать их с новой стороны. Там будут как новые, начинающие артисты, так и признанные звезды. Это классный и интересный опыт для меня».



Seville и Артем Качер

Артист также признался, что его связывают с Севиль теплые дружеские отношения, недаром у них вышло уже несколько совместных работ. Артем поделился своим мнением об этом сотрудничестве.

«Невероятно талантливая девушка, актриса, танцор. Я не пытаюсь сейчас льстить. Многогранная большая артистка. Она поддерживает меня в каких-то историях, я стараюсь поддержать ее, поэтому Севиль - ты просто лучшая!».