Песни, шутки и премьеры: звезды 10 часов поздравляли веселое радио

В день юбилея на «Юмор FM» звучало только самое лучшее – топовые хиты, меткие остроты, специальные «золотые» выпуски программ. Артисты сменяли друг друга в студии в режиме нон-стоп. Музыкальные хиты, шутки и поздравления дарили Galibri & Mavik, «Фабрика», Фейгин, «Те100стерон», Burito, Seryabkina, Vavan, Юлия Савичева, Pizza, Seville (Artik & Asti), Dabro, Ева Власова, Алексей Воробьев, Митя Фомин, Иракли, 5sta Family, Lx24, «Мохито» и многие другие. Командовали звездным парадом Антон Бурный и Ольга Мажара, известные по утреннему «Шутки Шоу».

«Именно так и нужно отмечать 20-летие – с кайфом, позитивом, крутыми песнями и множеством друзей», – отметили братья Бирбичадзе («Те100стерон»).



Юлия Савичева

Многие исполнители премьерили в праздничном эфире свои песни. Новые синглы исполнили Seryabkina, Алексей Воробьев, Митя Фомин. Композицию «Мафия», признался Митя Фомин, он вообще впервые спел на марафоне для публики.



Митя Фомин

«Я ее даже на концертах еще не пел. Она не про криминал, а про умение оставаться собой, взаимодействовать с миром», – уточнил музыкант.

Премьеры чередовались с мегахитами – «Это не женщина», «До рассвета», «Танцы под луной». Артистам подпевали многочисленные гости Открытой студии. А под «Сочи – Киров – Ростов» от Galibri & Mavik не удержались даже Ольга Мажара с Антоном Бурным.

«Отрывается Киров и гуляет Ростов! Это «Юмор FM» отмечает 20 лет со всей страной», – заявили ведущие праздника.



Galibri & Mavik

Артисты заряжали аудиторию не только треками, но и веселыми случаями из жизни, а после выступлений позировали у пресс-волла и раздавали интервью журналистам.

«Наша дружба длится настолько долго, что уже и не вспомнить, когда она началась, но мы точно знаем – премьера у нас всегда на «Юмор FM». Мы любим эту радиостанцию за легкость, за шутки, за силу и вдохновение, которыми они делятся с нами», – рассказали девушки из группы «Фабрика».



Seville

Это первый настолько грандиозный марафон в истории «Юмор FM». Команда веселого радио пообещала на празднике, что дальше будет только круче.

«Чтобы стать интересным, нужно быть уникальным. И это про «Юмор FM», – сказал продюсер радиостанции Никита Савиных.