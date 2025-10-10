Хабиб избавился от образа «парня в бандане» и спел «Шаганэ»

Лирическая баллада на стихи великого русского поэта стала центральным событием его живого концерта на «Авторадио».

«Этот год юбилейный – 130 лет Сергею Есенину. Мой любимый автор, мой любимый поэт. И когда мне предложили спеть «Шаганэ», в моей голове сразу... Вот она и нашла меня», – объяснил Хабиб.

Для артиста, привыкшего к образу «веселого парня в бандане», эта работа стала настоящим творческим вызовом. К ней Хабиб подготовил и кардинальное изменение имиджа – появился перед зрителями блондином.



Хабиб сменил имидж ради «Шаганэ»

«Я готовился к концерту, к съемкам клипа на новую песню в совершенно необычном для меня жанре. Именно к этому событию я решил не только внутренне измениться. Обесцветил волосы. Это было очень больно, очень сложно. Я знал, что будут потом болячки на голове. Но сейчас все прошло, кайфую, просто радуюсь», – откровенно поделился певец в эфире шоу «Мурзилки Live».



Певец избавился от образа «парня в бандане»

История создания «Шаганэ» оказалась не менее уникальной, чем преображение артиста. Изначально трек готовился для концерта, посвященного юбилею Есенина, но предложенная версия музыки Хабибу не подошла. Спасение пришло откуда не ждали.

«Захожу я в социальную сеть коротких видео и натыкаюсь на версию «Шаганэ», где поет искусственный интеллект. Я прям влюбился в нее, – рассказал певец. – Мы связались с музыкантом-диджеем, который это сделал, и вот так совершенно случайно, зайдя в соцсеть, я нашел для себя свою «Шаганэ». Или она меня нашла».

Выступление Хабиба с этой композицией на официальном есенинском вечере получило высокую оценку. Сергей Безруков, анонсируя его выход, сказал: «У него свой Есенин, это очень талантливо».



«У него свой Есенин», – оценил Сергей Безруков

Живой концерт на «Авторадио» состоялся в день премьеры клипа к «Шаганэ», съемки проходили в судьбоносном для Есенина месте.

«Мы снимали в Дагестане. И это было прекрасно. Я советую всем посмотреть клип и ради песни, конечно, и ради красивых видов республики», – анонсировал Хабиб.



Не обошлось на концерте и без «Ягоды малинки»

Завершился живой концерт, как и полагается, на сладкой ноте – хитом «Ягода малинка».

«Без "Малинки" вообще ни один концерт не обходится. Кстати, уже 811 миллионов просмотров», – с гордостью сообщил Хабиб, оставив поклонникам надежду на то, что скоро будет покорен и миллиард.