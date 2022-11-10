Хабиб рассказал о дуэте с Михаилом Галустяном и оценил его как певца

Артист, который сам пишет музыку, играет на разных инструментах и считает себя больше музыкантом, чем певцом или блогером, побывал в студии утреннего «ШУТКИ ШОУ» на «Юмор FM» и почти час будил страну в радиоэфире вместе с ведущими Гаром Дмитриевым и Антоном Бурным.

В первую очередь Хабиб рассказал слушателям о новой песне «Чили», записанной вместе с Михаилом Галустяном, выступающим под именем Супер Жорик, и поделился впечатлениями от работы с ним.



Хабиб

«Это довольно простая танцевальная песня, но, на мой взгляд, ей не хватало южного колорита. К тому времени я уже был знаком с Михаилом. Он послушал записанный мной трек, и ему понравилось. Во время работы в студии меня поразил его высокий исполнительский уровень. Он настолько круто поет! Записали все очень быстро, практически с первого раза. Я-то его знал только как юмориста», – восхищался Хабиб.

Музыкант оценил перспективы новой композиции в контексте высокой популярности своей песни «Ягода-малинка», клип на которую набрал уже более полмиллиарда просмотров.

«Конечно, сейчас сложно перебить тот успех. Если вспомнить, «Ягоду-малинку» я делал так же, как «Чили» и другие свои песни. Никто не знал, что она так круто взлетит. Поэтому сейчас я буду делать то, что люблю, и уверен – что-то еще стрельнет. Это только начало, главный хит впереди», – считает Хабиб.

Когда-то он смастерил сам свою первую в жизни гитару – своеобразный тренажер, на котором оттачивал навыки по видеоурокам, пока не появился настоящий инструмент. Затем успел поучиться в юридическом и десять лет поработать криминалистом в полиции, но музыка всегда была его мечтой, признался Хабиб. Профессия музыканта началась для него с кавер-версий на хиты успешных артистов, в том числе и на песни Бузовой.

«Еще до приезда в Москву, до своей популярности, я делал каверы на песни Ольги Бузовой – «Мало половин», «Вай-фай», под гитару», – вспомнил Хабиб увлечение творчеством певицы.

Сейчас музыкант активно гастролирует со своими собственными хитами. 12 ноября его ждет встреча с поклонниками на концерте в Коломне, затем он отправится в Калугу, Орел, Тулу, Новый Уренгой. О северном городе певец высказался с особой теплотой.

«Новый Уренгой – это север, я только недавно там был. Представляете, едем на машине, и вдруг водитель говорит: «Братуха, северное сияние!» Это невероятно красиво! Ребята, все в Новый Уренгой – на мой концерт и северное сияние», – пригласил Хабиб слушателей «Юмор FM».

Посмотреть полную видеоверсию беседы музыканта с ведущими веселого радио можно на YouTube-канале радиостанции.