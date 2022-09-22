Хабиб: На самом деле я все деньги отдаю маме и папе!

«У меня за 50 дней – 50 городов и 50 концертов. Я сел в самолет 1 июня и вот только недавно прилетел и сразу к вам на огонек».



Хабиб



Хабиб регулярно появляется в прямом эфире «Авторадио» со своими новыми треками, но на этот раз артист представил в рамках шоу полноценную концертную программу, исполнил такие треки, как «Дискотанцы», «Грустинка», композицию DJ Smash «Беги», «Желтое такси», «На 4 этаже», не обошлось и без знаменитой «Ягодка малинка». Настоящим подарком для слушателей и