Хабиб: На самом деле я все деньги отдаю маме и папе!

У Хабиба в программе «Русский Старт» на «Русском Радио» поинтересовались, куда уходят его гонорары.
«На самом деле я все деньги отдаю маме и папе, они распоряжаются ими должным образом. Себя я тоже не обижаю, стараюсь в себя тоже вкладывать. Музыка, биты, сведение – это всё делается не бесплатно. И самое главное клипы, они тоже достаточно дорого стоят. Но это вложение в себя, чтобы ты был не только на радио», — рассказал певец.
При этом Хабиб подчеркнул, что его «простенький» клип «Ягода малинка» стоил всего 200 тысяч рублей, а теперь у него более 500 тысяч просмотров.
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